Trump: “Dal 1° novembre dazi doganali aggiuntivi del 100% sui prodotti cinesi”

AgenPress. Donald Trump ha lanciato un nuovo attacco sul piano commerciale contro la Cina, in ritorsione per le restrizioni decise da Pechino nel settore strategicamente importante delle terre rare.
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato tramite Truth Social che gli Stati Uniti procederanno a imporre dazi doganali aggiuntivi del 100% sui prodotti cinesi importati, che si aggiungeranno a quelli preesistenti, a partire dal 1° novembre o “prima”.
Secondo un funzionario della Casa Bianca, questa percentuale si aggiungerà ai dazi del 30% applicati a tutti i prodotti cinesi da maggio, nonché a quelli riguardanti settori specifici (acciaio, alluminio, rame, prodotti farmaceutici, mobili…).
Ciò significa che per alcune categorie di prodotti i dazi doganali ammonteranno al 150% e persino al 200%.
Trump sostenendo di agire per rappresaglia contro la “posizione estremamente aggressiva sul commercio” adottata dalla seconda economia mondiale, ha anche annunciato che contemporaneamente sarebbero state imposte restrizioni alle esportazioni di “tutti i prodotti software strategicamente importanti” verso la Cina.
Il presidente degli Stati Uniti aveva già dichiarato ieri, sempre tramite Truth Social, di non vedere più “nessuna ragione” per tenere l’incontro previsto tra due settimane con il suo omologo cinese Xi Jinping, a causa di quello che ha definito il comportamento “molto ostile” di Pechino.
Il gigante asiatico è il principale produttore mondiale di terre rare, materie prime essenziali per vari settori industriali. Washington ha già accusato Pechino di abusare della sua posizione dominante in questo campo.
Le nuove restrizioni, annunciate giovedì da Pechino, riguardano l’esportazione di tecnologie legate all’estrazione e alla produzione di queste materie prime, secondo una dichiarazione del Ministero del Commercio cinese.
Secondo il presidente americano, Washington è rimasta “veramente sorpresa” quando è stata informata.