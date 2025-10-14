Giorgia Meloni incontra il Presidente del Paraguay Santiago Peña Palacios

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Paraguay, Santiago Peña Palacios, in occasione della sua presenza in Italia per partecipare alla riunione del Processo di Aqaba in programma a Roma oggi e domani 15 ottobre 2025.
L’incontro, che si tiene a pochi giorni dal precedente tenutosi a margine della Settimana di Alto Livello delle Nazioni Unite a New York, e’ un ulteriore concreto segnale dell’eccellente livello dei rapporti bilaterali tra le due Nazioni, nell’anno del 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Paraguay.
I due leader, nel corso del colloquio, hanno ribadito la volontà di una stretta collaborazione nel campo della lotta al narcotraffico, convenendo anche sull’opportunità di incoraggiare il crescente interesse delle imprese italiane ad operare in Paraguay in settori strategici di reciproco interesse.