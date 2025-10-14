type here...

Giorgia Meloni incontra il Presidente del Paraguay Santiago Peña Palacios

Governo e Istituzioni
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Paraguay, Santiago Peña Palacios, in occasione della sua presenza in Italia per partecipare alla riunione del Processo di Aqaba in programma a Roma oggi e domani 15 ottobre 2025.

L’incontro, che si tiene a pochi giorni dal precedente tenutosi a margine della Settimana di Alto Livello delle Nazioni Unite a New York, e’ un ulteriore concreto segnale dell’eccellente livello dei rapporti bilaterali tra le due Nazioni, nell’anno del 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Paraguay.

I due leader, nel corso del colloquio, hanno ribadito la volontà di una stretta collaborazione nel campo della lotta al narcotraffico, convenendo anche sull’opportunità di incoraggiare il crescente interesse delle imprese italiane ad operare in Paraguay in settori strategici di reciproco interesse.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits