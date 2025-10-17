type here...

Attentato Ranucci. Schlein: “Sia fatta piena luce sui responsabili e la matrice di questo gravissimo attentato”

AgenPress. L’attentato a Sigfrido Ranucci è un attentato alla democrazia e alla libertà di informazione.
Un attacco vile e pericoloso a una persona già sotto scorta per aver svolto il suo lavoro di giornalista d’inchiesta, un attacco che richiede la reazione e la presenza delle istituzioni.
Non possiamo accettare alcuna intimidazione al giornalismo d’inchiesta. Sia fatta piena luce sui responsabili e la matrice di questo gravissimo attentato.
A Sigfrido Ranucci e sua figlia voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza mia e di tutto il Partito Democratico.
E’ quanto dichiara il segretario del PD Elly Schlein.
