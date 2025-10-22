Associazione Meter amplia il modulo online: ora è possibile segnalare anche casi di deepnude e deepfake

AgenPress. La protezione dell’infanzia non è solo un valore fondante per la nostra società, ma un dovere inderogabile per ogni istituzione, ente e cittadino. I bambini e le bambine hanno diritto a crescere in un ambiente sicuro, libero da ogni forma di abuso, costrizione e sfruttamento, anche da quelle nuove e subdole violenze che nascono e si diffondono nel mondo digitale.

L’Associazione Meter, da sempre impegnata nella tutela dei minori e nel contrasto agli abusi online, annuncia l’ampliamento del proprio modulo online per le segnalazioni. Alla luce delle numerose richieste ricevute sul crescente fenomeno dei contenuti manipolati con tecniche di intelligenza artificiale, sarà ora possibile segnalare anche materiale di tipo deepnude e deepfake, in cui immagini o video vengono alterati digitalmente a danno di minori.

Questa innovazione rappresenta un passo concreto e pionieristico nella lotta agli abusi digitali: un sistema che consente di intervenire in modo immediato, sicuro e privato, garantendo tutela, ascolto e supporto a chi rischia di essere invisibile dietro uno schermo.

L’Associazione dispone di una équipe multidisciplinare composta da psicologi, psicoterapeuti, legali e informatici, che operano in sinergia per accogliere, accompagnare e sostenere le vittime e le loro famiglie, dalla fase legale a quella psicologica.

I minori più fragili hanno bisogno di questo tipo di strumenti e di una rete che li protegga davvero, perché la loro tutela non può passare inosservata, né rimandata. Difendere un bambino oggi significa difendere il futuro di tutti.

Con questo nuovo passo, Meter ribadisce la propria missione: mettere il minore al centro, proteggendolo anche dalle nuove forme di abuso digitale e promuovendo un uso consapevole e sicuro della rete.

Il modulo di segnalazione è disponibile sul sito ufficiale: https://associazionemeter.org/servizi/os-mo-co-p-osservatorio-mondiale-contro-la-pedofilia/segnala/