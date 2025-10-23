Maxi evasione nel distretto industriale delle calzature. Sottratti al fisco oltre 12 milioni di euro

AgenPress. I finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche, nell’ambito di specifiche attività ispettive volte alla tutela del distretto industriale delle pelli, del cuoio e delle calzature, hanno eseguito tre verifiche fiscali nei confronti di altrettante società di capitali, tutte riconducibili a legali rappresentanti di nazionalità pakistana.

Le attività ispettive, condotte attraverso l’incrocio delle evidenze emerse dalla consultazione dei database operativi in uso al Corpo, hanno consentito di rilevare a carico delle predette società molteplici irregolarità quali la mancata istituzione e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, la deduzione di costi non inerenti all’attività economica esercitata nonché l’omessa presentazione per diversi periodi d’imposta delle previste dichiarazioni fiscali.

A fronte di tali condotte le Fiamme Gialle, utilizzando anche i dati riportati nei bilanci d’esercizio e nelle dichiarazioni presentate, hanno ricostruito l’importo sottratto a tassazione dalle tre imprese nei vari settori impositivi, quantificato complessivamente in oltre 12 milioni di euro tra redditi non dichiarati, costi indeducibili, I.V.A. e I.R.A.P. non versate.

Inoltre, è anche emerso che, nel corso del 2023, due delle società sottoposte ad attività ispettiva avevano indebitamente compensato debiti tributari tramite l’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti, finanziati con fondi del P.N.R.R., riferiti ad attività di formazione del personale, in realtà mai effettuate, per un importo complessivo di 137.000 euro.

Le violazioni riscontrate sono state, pertanto, oggetto di segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria e, nello specifico, hanno riguardato le fattispecie penali di omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili obbligatori, omesso versamento dell’IVA e indebita compensazione.