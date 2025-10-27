type here...

Roma Teatro Manzoni Mariella Nava e Daniela Poggi spettacolo sulla violenza di genere

AgenPress. Il 10 novembre al Teatro Manzoni di Roma andrà in scena lo spettacolo teatrale sulla violenza di genere. Figlio non sei più giglio con Mariella Nava e Daniela Poggi.

Per la terza stagione consecutiva questo spettacolo sarà in tournée in diversi teatri italiani.
Lo spettacolo è stato scelto dalla Presidente della commissione femminicidi, l’onorevole Martina Semenzato, per essere rappresentato alla Camera dei deputati.
