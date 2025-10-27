UGEI: “Solidarietà a Fiano e all’Associazione Futura, serve una reazione della Ca’ Foscari”

AgenPress. Esprimiamo la nostra piena solidarietà all’Associazione Futura e a Emanuele Fiano per il grave episodio avvenuto all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Ancora una volta, la libertà di espressione negli atenei viene messa a tacere da chi sceglie la violenza invece del confronto. È inaccettabile che luoghi di formazione e dialogo si trasformino in teatri di intolleranza, spesso senza che vi siano conseguenze.

Auspichiamo che l’intera comunità accademica di Ca’ Foscari condanni con fermezza questi atti e si adoperi concretamente affinché simili episodi non si ripetano, riaffermando che nessuna forma di odio o intimidazione può trovare spazio all’interno delle università.