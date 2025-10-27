type here...

UGEI: “Solidarietà a Fiano e all’Associazione Futura, serve una reazione della Ca’ Foscari”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Esprimiamo la nostra piena solidarietà all’Associazione Futura e a Emanuele Fiano per il grave episodio avvenuto all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Ancora una volta, la libertà di espressione negli atenei viene messa a tacere da chi sceglie la violenza invece del confronto. È inaccettabile che luoghi di formazione e dialogo si trasformino in teatri di intolleranza, spesso senza che vi siano conseguenze.

Auspichiamo che l’intera comunità accademica di Ca’ Foscari condanni con fermezza questi atti e si adoperi concretamente affinché simili episodi non si ripetano, riaffermando che nessuna forma di odio o intimidazione può trovare spazio all’interno delle università.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits