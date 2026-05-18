La casa nel bosco, Ministero: Ispettorato agisce secondo la legge

AgenPress. Con riferimento alla comunicazione pervenuta in data 18 maggio 2026, con la quale il Presidente del Tribunale dei Minorenni dell’Aquila ha comunicato l’inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura di un quesito in cui si chiedono chiarimenti in ordine all’obbligo di trasmissione “degli atti via via adottati da questo Ufficio nel procedimento in oggetto, tenuto conto dell’ambito dell’inchiesta amministrativa”, si osserva quanto segue.

Questo Ispettorato Generale fa presente che, in adempimento dell’incarico di inchiesta amministrativa ricevuto con atto del Gabinetto, si è rigorosamente attenuto a quanto previsto dall’art.12 della legge n.1311 del 1962 e che tutta l’attività svolta in occasione dell’accesso in loco e le successive richieste di atti sono strettamente connesse, nonché necessarie, ad acquisire le informazioni volte al miglior adempimento dell’incarico ricevuto dall’onorevole Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Si evidenzia, peraltro, che il richiamato articolo 12 prevede che il Magistrato Ispettore di un inchiesta nei riguardi di un magistrato deve, al termine dell’indagine e senza l’osservanza di particolari formalità, chiedere informazioni al Capo dell’Ufficio e chiarimenti all’interessato e poi riferire in merito al servizio prestato da quest’ultimo.

Si sottolinea, pertanto, che tutti gli accertamenti finora svolti sono stati rispettosi della sopra descritta normativa che, peraltro, non richiede “l’osservanza di particolari formalità nella conduzione dell’inchiesta amministrativa”.

Si aggiunge, infine, che ultimati gli accertamenti, la Relazione conclusiva sarà a breve trasmessa al Ministro, in adempimento del mandato ricevuto e secondo quanto previsto dal citato articolo 12.