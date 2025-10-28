type here...

Paoloni (SAP): preoccupante livello di odio e aggressività nei confronti delle forze dell’ordine

AgenPress. “La situazione attuale è veramente molto preoccupante perché stiamo registrando livelli di aggressività, astio e odio nei confronti delle forze dell’ordine in costante aumento. I due episodi recenti di Torino e Genova ne sono la prova”.

Lo ha affermato il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, relativamente ai due razzi con la scritta ‘Acab’ trovati la notte scorsa davanti alla portineria dell’ex Ilva di Cornigliano e ai momenti di tensione di ieri nel capoluogo piemontese, dove decine di studenti durante una protesta hanno tentato di ribaltare un furgone della polizia e danneggiato in modo importante diversi mezzi delle forze dell’ordine.

“Le forze dell’ordine hanno il compito e il dovere di garantire la convivenza civile”ha proseguito Paoloni, ribadendo che “questo aumento esponenziale di aggressività nei confronti degli uomini e delle donne in divisa è pericoloso e va fermato prima che sia troppo tardi. Rivolgiamo un appello alla politica e alle Istituzioni affinché si cerchi insieme di diminuire il clima di tensione”.

