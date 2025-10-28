Trump e Takaichi firmano un accordo commerciale per la fornitura di terre rare

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro giapponese Sanae Takaichi hanno firmato un accordo quadro per garantire la fornitura di minerali essenziali e terre rare attraverso l’estrazione e la lavorazione.

L’accordo è stato firmato durante la visita di Trump in Giappone, nell’ambito del suo tour in Asia, mentre i due Paesi mirano a rafforzare le loro catene di approvvigionamento per le terre rare, utilizzate in vari settori, dalle energie rinnovabili all’elettronica e alle automobili.

Secondo l’annuncio, gli Stati Uniti e il Giappone intendono collaborare attraverso strumenti di politica economica e investimenti coordinati per accelerare lo sviluppo di mercati diversificati, altamente liquidi ed equi per minerali essenziali e terre rare.

L’accordo arriva poco dopo che la Cina ha annunciato nuovi controlli sull’esportazione di tecnologie per le terre rare, con grande costernazione di Stati Uniti, Giappone ed Europa. La Cina lavora oltre il 90% delle terre rare del mondo.

Gli Stati Uniti, al contrario, gestiscono una miniera di terre rare e stanno cercando di assicurarsi minerali vitali per i settori dei veicoli elettrici e della difesa, nonché per la produzione manifatturiera avanzata. Giovedì Trump dovrebbe incontrare il presidente cinese Xi Jinping.

Nell’ambito del loro accordo, Stati Uniti e Giappone hanno concordato di semplificare ed eliminare le restrizioni sulle tempistiche e sulle procedure di autorizzazione per minerali essenziali e terre rare, nonché di affrontare le politiche non di mercato e le pratiche commerciali sleali. I due Paesi valuteranno un accordo di stoccaggio reciprocamente complementare e collaboreranno con altri partner internazionali per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento.