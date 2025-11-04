type here...

Dell’Utri (NM): “Piena fiducia e solidarietà a Saverio Romano”

AgenPress. ‘A nome del partito di Noi Moderati in Sicilia e di tutta la comunità politica che fa riferimento a Saverio Romano, dal coordinamento regionale a quelli provinciali, esprimo la piena fiducia e solidarietà all’amico Saverio di cui conosciamo e apprezziamo la correttezza e il senso delle istituzioni.

Non abbiamo dubbi sul fatto che saprà chiarire ogni eventuale addebito ma non possiamo non rammaricarci del fatto che l’interessato debba conoscere le accuse che gli vengono rivolte dagli organi di stampa’.

Massimo Dell’Utri coordinatore regionale di Noi Moderati.

