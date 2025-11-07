FS Treni turistici: torna l’espresso Monaco da Roma per i mercatini di Natale della Baviera

nei fine settimana del 5 e del 12 dicembre

biglietti a partire da 99 euro

AgenPress. In occasione del periodo natalizio, torna l’Espresso Monaco di FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS), che collega Roma a Monaco di Baviera per raggiungere i celebri mercatini di Natale della capitale bavarese.

Il treno partirà dalla stazione di Roma Termini venerdì 5 e 12 dicembre alle ore 19:57 ed effettuerà fermate intermedie a Verona Porta Nuova, Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Colle Isarco, Brennero, Innsbruck e Kufstein per poi giungere a Monaco di Baviera alle ore 11:54. Il ritorno in Italia è previsto domenica 7 e 14 dicembre con partenza alle ore 14:37.

A bordo treno i passeggeri potranno usufruire di una carrozza ristorante con servizi di intrattenimento e un menù a tema natalizio, per un’esperienza di viaggio ancora più completa. Sarà possibile scegliere tra il servizio cuccette (prenotabili anche ad uso esclusivo), i vagoni letto — singoli o doppi — e le carrozze a scompartimento con ampie e confortevoli sedute.