type here...

Ricerca: Bernini, con fondo di programmazione più risorse e certezza bandi

Governo e Istituzioni
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Fino ad oggi i bandi di ricerca sono stati saltuari, intermittenti, discontinui. Con questa legge di Bilancio si cambia paradigma. Viene istituito il Fondo di Programmazione della Ricerca che accorpa diversi fondi oggi attivi: dal Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) al Fondo Italiano per la Scienza (FIS) e al Fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA)”.

Così il ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, su TuttoScienze de ‘La Stampa’.

“Non un semplice accorpamento – ha precisato –, ma risorse aggiuntive e una nuova visione, che risponde peraltro alle giuste esigenze dei ricercatori: oltre 800 milioni di euro per i prossimi tre anni per dare continuità, forza e direzione alla ricerca italiana. Significa che, da oggi, sarà possibile una programmazione stabile e pluriennale, con un calendario dei bandi fissato ogni anno al 30 aprile”.

La titolare del Mur ha poi aggiunto che i PRIN – Progetti di Rilevante Interesse Nazionale – diventano bandi annuali con una dotazione minima garantita di 150 milioni, “una ‘base’ incrementabile con ulteriori risorse. Un cambio di logica radicale rispetto al passato. A conti fatti – conclude Bernini – l’investimento complessivo in ricerca supera i 1,2 miliardi nel triennio”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits