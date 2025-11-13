Vertice Intergovernativo Italia-Albania. Meloni: “Avvicinare sempre di più le sponde dell’Adriatico e fare dell’Adriatico un corridoio strategico”

AgenPress. Avvicinare sempre di più le sponde dell’Adriatico e fare dell’Adriatico un corridoio strategico, mettere a disposizione di tutti le infrastrutture economiche, logistiche, energetiche che sono presenti in particolare nel Sud Italia e che fanno del Sud Italia un hub di primaria importanza nel Mediterraneo, significa assicurare più sviluppo, più benessere, più sicurezza non solamente all’Italia, non solamente all’Albania, ma all’ Europa nel suo complesso.