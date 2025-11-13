type here...

Vertice Intergovernativo Italia-Albania. Meloni: “Avvicinare sempre di più le sponde dell’Adriatico e fare dell’Adriatico un corridoio strategico”

Speciali Agenpress
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Avvicinare sempre di più le sponde dell’Adriatico e fare dell’Adriatico un corridoio strategico, mettere a disposizione di tutti le infrastrutture economiche, logistiche, energetiche che sono presenti in particolare nel Sud Italia e che fanno del Sud Italia un hub di primaria importanza nel Mediterraneo, significa assicurare più sviluppo, più benessere, più sicurezza non solamente all’Italia, non solamente all’Albania, ma all’ Europa nel suo complesso.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits