Vertice Intergovernativo Italia-Albania. Meloni: “I rapporti tra Italia e Albania sono rapporti che affondano molto lontano”

AgenPress. I rapporti tra Italia e Albania sono rapporti che affondano molto lontano, sono stati rapporti sempre costanti che vanno oltre gli interessi reciproci, noi siamo stati tutti un pò commossi dal attraversare la nostra Assemblea plenaria con quasi venti Ministri che tra un lato e l’altro hanno preso la parola esclusivamente parlando in italiano e senza che ci fosse la traduzione.

Penso che questo racconti quanto l’Italia sia stata un punto di riferimento, sia un punto di riferimento per l’Albania, e quello che noi vogliamo fare con questa giornata è fare di questo rapporto straordinario tra le nostre Nazioni anche tesoro per rafforzare sempre di più la nostra cooperazione.

