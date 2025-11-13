Vertice Intergovernativo Italia-Albania. Meloni: “L’Albania si comporta già come una Nazione membro dell’Unione Europea”

AgenPress. Ed è la sicurezza il focus di altri importanti accordi che sono stati sottoscritti, che si occupano di rafforzare la cooperazione sulla lotta al narcotraffico e la cooperazione sulla cybersicurezza.

Sono tasselli di una visione che passa anche dalla capacità di affrontare insieme fenomeni come quello migratorio. Del resto abbiamo fatto discutere in questi ultimi due anni con il Primo Ministro Rama per il nostro protocollo sull’Albania, per il quale io ancora una volta voglio ringraziare il Primo Ministro, il suo governo e l’intero popolo albanese.

Perché quello che è stato dimostrato all’atto della firma di quel protocollo è che l ‘Albania si comporta già come una Nazione membro dell’Unione Europea, capace di una solidarietà con i Paesi con i quali coopera che di rado si è vista.

Io ho sempre reputato e reputo il protocollo che noi abbiamo sottoscritto, un accordo di grande respiro europeo, perché traduce in atti concreti la consapevolezza che l’immigrazione è un fenomeno europeo, è un fenomeno che va affrontato con la cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea e anche con la cooperazione tra l’Unione europea e gli Stati – attualmente – extra-UE.

Quel protocollo metteva in campo un meccanismo innovativo che oggi trova interesse e riconoscimento da parte di molti altri Stati dell’Unione europea e non solo, come è noto. Non tutti hanno compreso allo stesso modo la validità di questo modello, in molti hanno lavorato per frenarlo o per bloccarlo, ma noi siamo determinati ad andare avanti, perché questo meccanismo, dal nostro punto di vista, ha il potenziale di modificare l’intero paradigma nella gestione dei flussi migratori. Ma è uno dei tanti esempi che potremmo fare su quanto sia maturo il nostro dialogo e su quanto Italia e Albania, anche nei consessi multilaterali, anche nei consessi internazionali, continuino ad avere una visione comune e continuino a lavorare insieme.