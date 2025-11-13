Vertice Intergovernativo Italia-Albania. Meloni: “L’Italia è il primo partner commerciale di Tirana, sono circa 3.000 le imprese italiane che attualmente lavorano in Albania”

AgenPress. L’Italia è il primo partner commerciale di Tirana, sono circa 3.000 le imprese italiane che attualmente lavorano in Albania. Il nostro obiettivo è dare a questa presenza una profondità sempre maggiore, rendendo più sistematici i nostri rapporti, creando le condizioni per sviluppare nuovi filoni, anche grazie a Cassa Depositi e Prestiti, anche grazie a Simest, ringrazio, ovviamente, gli amministratori delegati e, anche per questo, con il Primo Ministro Rama ci siamo da ora dati un altro appuntamento, un altro obiettivo, che è quello di fissare un business forum tra i nostri sistemi produttivi, con le rappresentanze dei nostri sistemi produttivi, per i primi sei mesi del 2026.

Abbiamo dedicato una parte significativa dei nostri lavori alla cooperazione in materia di energia, di connettività, di infrastrutture, di trasporti, con un focus particolare dedicato alla realizzazione del corridoio 8, cioè della dorsale che parte dalla Puglia e arriva sulle sponde del Mar Nero, passando per l’Albania, per la Macedonia del Nord e per la Bulgaria.