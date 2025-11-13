type here...

Vertice Intergovernativo Italia-Albania. Meloni: “Siamo stati tra le Nazioni capofila per l’adesione dei Balcani all’Unione europea”

Speciali Agenpress
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Siamo stati tra le Nazioni capofila per l’adesione dei Balcani all’Unione europea, in quella che noi continuiamo a non considerare un allargamento dell’Unione europea, ma una riunificazione dell’Europa. Non siamo noi a decidere chi sia europeo e chi non lo sia, e l’Albania è certamente una Nazione europea.

Sta a noi, chiaramente, favorire questo percorso di riunificazione nel modo più serio, chiaramente, ma anche più veloce possibile, perché è anche e soprattutto nel nostro interesse. Chiaramente abbiamo parlato di molte altre materie, perché quasi tutte sono le materie della nostra cooperazione bilaterale e che sono oggetto delle intese di oggi.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits