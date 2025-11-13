type here...

Vertice Intergovernativo Italia-Albania. Meloni: “Tra pochi giorni si aprirà l’ultimo capitolo negoziale per l’adesione all’UE da parte dell’Albania”

Speciali Agenpress
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Tra pochi giorni si aprirà l’ultimo capitolo negoziale per l’adesione all’UE da parte dell’Albania, capitolo tecnico, è chiaramente un segnale importante, voglio dire che sarebbe per noi motivo di grande soddisfazione poter avviare i negoziati politici proprio in occasione della Presidenza di turno italiana del Consiglio dell’Unione europea che, come sapete, avrà luogo nei primi sei mesi del 2028.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits