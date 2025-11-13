Vertice Intergovernativo Italia-Albania. Meloni: “Tra pochi giorni si aprirà l’ultimo capitolo negoziale per l’adesione all’UE da parte dell’Albania”

AgenPress. Tra pochi giorni si aprirà l’ultimo capitolo negoziale per l’adesione all’UE da parte dell’Albania, capitolo tecnico, è chiaramente un segnale importante, voglio dire che sarebbe per noi motivo di grande soddisfazione poter avviare i negoziati politici proprio in occasione della Presidenza di turno italiana del Consiglio dell’Unione europea che, come sapete, avrà luogo nei primi sei mesi del 2028.