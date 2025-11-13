type here...

Vertice Intergovernativo Italia-Albania. Meloni: “Una giornata che per le nostre relazioni bilaterali, per i nostri rapporti si può definire storica”

AgenPress.  l Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi al primo Vertice Intergovernativo Italia-Albania a Villa Doria Pamphilj. Al termine dei colloqui con il Primo Ministro della Repubblica d’Albania, Edi Rama, si è tenuta la cerimonia di scambio degli accordi.

Sono contenta di accogliere a Roma il mio amico Edi Rama, il Primo Ministro Edi Rama, i suoi Ministri, numerosi Ministri per il primo Vertice intergovernativo tra Italia e Albania.

Una giornata che per le nostre relazioni bilaterali, per i nostri rapporti si può definire storica, non solamente perché è la prima volta che i nostri Governi si incontrano in un formato di questo tipo, ma anche per quello di cui siete appena stati testimoni, cioè la quantità e la qualità delle intese bilaterali tra tecniche e governative che sono state sottoscritte.

