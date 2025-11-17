Maltempo: Serracchiani, in Fvg temiamo per vite umane

AgenPress. “Temiamo per le vite delle persone e siamo preoccupati per le gravi lesioni che ancora una volta il maltempo lascia dietro di sé in Friuli Venezia Giulia. Come sempre ci affidiamo all’opera generosa e professionale dei soccorritori dei corpi dello Stato e di tutte le articolazioni delle istituzioni territoriali.

Temperature fuori stagione, precipitazioni cosiddette imprevedibili, bombe d’acqua e violente esondazioni dei fiumi: tutto questo non è malasorte né ideologia green ma la concretezza del cambiamento climatico. Investimenti contro il dissesto idrogeologico e prevenzione devono andare di pari passo con la lotta al riscaldamento globale”.

Lo afferma la deputata ed ex presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, in merito all’ondata di maltempo che ha investito aree delle province di Udine e Gorizia.