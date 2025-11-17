type here...

Maltempo: Serracchiani, in Fvg temiamo per vite umane

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Temiamo per le vite delle persone e siamo preoccupati per le gravi lesioni che ancora una volta il maltempo lascia dietro di sé in Friuli Venezia Giulia. Come sempre ci affidiamo all’opera generosa e professionale dei soccorritori dei corpi dello Stato e di tutte le articolazioni delle istituzioni territoriali.

Temperature fuori stagione, precipitazioni cosiddette imprevedibili, bombe d’acqua e violente esondazioni dei fiumi: tutto questo non è malasorte né ideologia green ma la concretezza del cambiamento climatico. Investimenti contro il dissesto idrogeologico e prevenzione devono andare di pari passo con la lotta al riscaldamento globale”.

Lo afferma la deputata ed ex presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, in merito all’ondata di maltempo che ha investito aree delle province di Udine e Gorizia.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits