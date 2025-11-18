type here...

De Pasquale (Sippe): “Bene la nascita a Biella della nuova Scuola per la Polizia Penitenziaria”

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Con l’atto sottoscritto tra Agenzia del Demanio, ASL Biella e Ministero della Giustizia — autorizzato dalla Regione Piemonte — lo Stato acquisisce gratuitamente il diritto di superficie per 99 anni dell’ex Ospedale degli Infermi di Biella.

Grazie a un investimento di 74 milioni di euro di fondi strutturali, l’area sarà trasformata in un nuovo istituto di formazione della Polizia Penitenziaria: un progetto concreto, destinato a portare in città centinaia di allievi e nuova vitalità economica e sociale.

Il Presidente del SIPPE, Alessandro De Pasquale, esprime soddisfazione per la scelta del Governo:

«In vista delle prossime assunzioni di donne e uomini della Polizia Penitenziaria, il Governo ha deciso di realizzare una nuova scuola di formazione. Auspichiamo che i corsi possano tornare ad avere una durata di 12 mesi e non di 4».

De Pasquale lancia inoltre una proposta innovativa: «Perché non trasformare alcuni ambienti della nuova scuola in un vero reparto detentivo? Ciò permetterebbe agli istruttori, quelli esperti e profondi conoscitori della realtà carceraria, di trasmettere agli allievi un’osservazione diretta delle dinamiche interne al reparto detentivo, migliorando così la loro preparazione».

«Questa sfida — conclude De Pasquale — la rivolgiamo a tutte le scuole dell’amministrazione penitenziaria, partendo dalla nascente Scuola di Biella, e soprattutto al Sottosegretario Del Mastro, che ha fortemente voluto questo progetto».

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits