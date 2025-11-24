Manovra, Salvini: obiettivo della Lega è trovare risorse in più per Forze dell’Ordine

AgenPress. “Aumentare gli stipendi a 13 milioni di lavoratori lavoratrici. Rottamare tutte le cartelle dell’Agenzia delle Entrate che sono arrivate fino a dicembre 2023, chiedere 10 miliardi di euro alle banche nei prossimi anni con cui aumentare stipendi e pensioni.

Così il ministro dei trasporti Matteo Salvini a margine del Panel “Grandi orizzonti, grandi opere” durante la XXVII Edizione di Italia Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali ideata da Fabio Massa, promossa e organizzata dalla Fondazione Stelline di Milano in corso presso Triennale Milano.

Penso che sia qualcosa di importante in un momento in cui francesi e tedeschi, ad esempio, invece tagliano, tagliano e tagliano. Il nostro obiettivo come Lega è di trovare delle risorse in più per le forze dell’ordine per assumere più poliziotti, più carabinieri, per avere più divise, più telecamere, più sicurezza. Però siamo sulla buona strada.”