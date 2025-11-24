Santanchè: Olimpiadi acceleratore per infrastrutture a Milano, città che deve cambiare volto

AgenPress. “Una cosa è certa, vogliamo cambiare Milano, che sia una città migliore di adesso, dal punto di vista della sicurezza, un tema che impatta molto anche sul turismo, perché i turisti vogliono andare in città sicure”.

Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanché, a margine della sua partecipazione alla XXVII Edizione di Italia Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali ideata da Fabio Massa, promossa e organizzata dalla Fondazione Stelline di Milano in corso presso Triennale Milano.

Parlando del rincaro previsto a Milano sulla tassa di soggiorno, Santanchè ha detto che “si potrà alzare per quei comuni interessati alle Olimpiadi, sino a 5 euro, un contributo allo Stato visti i grandi investimenti che sono stati fatti”, e poi ha precisato di essere “laica nell’aprire una discussione con le associazioni di categoria”, per una “riforma strutturale, per capire come incidere, come le risorse vadano spese”, specificando però non sia materia “di questa legge finanziaria, si continuerà dopo il confronto”.

Rispetto alle polemiche alla notizia di rincari biglietti e tasse di soggiorno, il ministro ha spiegato: “onestamente credo che alzare biglietti e tassa di soggiorno non sia un atto di grande ostilità – ribadendo gli investimenti fatti – perché come sappiamo questi eventi sportivi sono degli acceleratori di infrastrutture che rimarranno anche dopo le Olimpiadi, quello che faccio è un appello agli albergatori e ai ristoratori di avere buon senso e pensare che non sia durante le Olimpiadi che si ha il massimo risultato, ma che i turisti arriveranno nei 12, 14 mesi successivi”.