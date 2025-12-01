type here...

Giorgia Meloni ha ricevuto oggi il Primo Ministro della Repubblica di Bulgaria, Rossen Jeliazkov

AgenPress. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica di Bulgaria, Rossen Jeliazkov.

Il colloquio ha permesso di definire le prossime tappe del rafforzamento del partenariato tra Roma e Sofia nei settori di interesse comune, a partire dalla firma, entro il primo semestre del 2026, del Piano d’Azione 2026-2030 Italia-Bulgaria.

Un rafforzamento che passa anche tramite iniziative di natura sportiva, come quella di programmare in Bulgaria la “Grande partenza” del Giro d’Italia 2026.

Ampia convergenza è emersa anche sui principali dossier internazionali, a partire dall’Ucraina, e su tematiche europee, quali il bilanciamento tra transizione verde e competitività, le soluzioni innovative per l’immigrazione irregolare e il processo di allargamento dell’Unione.

