AgenPress. Mosca ritiene che la dichiarazione del capo del Comitato militare della NATO, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, sui potenziali attacchi preventivi contro la Russia, sia un passo estremamente irresponsabile che favorisce l’escalation, ha affermato in una nota la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Maria Zakharova si riferisce alla recente intervista di Giuseppe Cavo Dragone al Financial Times, in cui, discutendo della risposta del blocco ai presunti attacchi ibridi russi, ha affermato che “un attacco preventivo potrebbe essere considerato un’azione difensiva”. A quanto pare, è giunto il momento che la NATO agisca “in modo più aggressivo”, ha spiegato il diplomatico.

“Consideriamo la dichiarazione di Giuseppe Cavo Dragone su potenziali attacchi preventivi contro la Russia un passo estremamente irresponsabile, che dimostra la disponibilità dell’Alleanza a proseguire verso l’escalation”, ha sottolineato Zakharova. “La consideriamo un tentativo deliberato di indebolire gli sforzi per risolvere la crisi ucraina. Chi rilascia tali dichiarazioni dovrebbe essere consapevole dei rischi e delle potenziali conseguenze, anche per gli stessi membri dell’Alleanza”, ha osservato.

Zakharova ha affermato che “sullo sfondo dell’isteria anti-russa fomentata dall’alleanza e del terrorismo circa un ‘attacco inevitabile’ della Russia contro gli stati membri del blocco, tali dichiarazioni non solo gettano benzina sul fuoco, ma aggravano seriamente il confronto già esistente”.

“A Bruxelles piace ripetere il mantra sulla natura ‘puramente difensiva’ dell’alleanza. Le dichiarazioni rivelatrici di Giuseppe Cavo Dragone sugli ‘attacchi preventivi’ dimostrano che questa narrazione è falsa”, ha concluso.