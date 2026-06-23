Coffee break. Giorgio Dell’Arti manda a fan….o Susanna Ceccardi [video]

AgenPress. Momenti di forte tensione nella puntata di questa mattina di Coffee Break, il talk show politico di La7, dove un acceso confronto tra il giornalista Giorgio Dell’Arti e l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi è degenerato fino a sfociare in un’offesa pronunciata in diretta televisiva.

Il dibattito, incentrato sui temi europei e sulle conseguenze della Brexit, si è progressivamente acceso tra i due ospiti. Nel corso dello scambio di opinioni, i toni si sono fatti sempre più duri fino a quando Giorgio Dell’Arti ha rivolto un’espressione offensiva (ma vattene a fanculo) nei confronti dell’esponente leghista, suscitando immediatamente sorpresa in studio e tra i telespettatori.

L’episodio ha provocato un momento di evidente imbarazzo durante la trasmissione. La discussione è stata prontamente richiamata a toni più moderati dalla conduzione, mentre lo stesso giornalista, rendendosi conto dell’accaduto, ha successivamente presentato le proprie scuse in diretta.

Susanna Ceccardi ha stigmatizzato l’accaduto, sottolineando come il confronto politico debba sempre mantenersi entro i confini del rispetto reciproco, anche in presenza di posizioni profondamente divergenti. L’europarlamentare ha quindi proseguito il dibattito ribadendo le proprie posizioni sui temi oggetto della discussione.

L’episodio riaccende il dibattito sul clima sempre più acceso che caratterizza spesso i talk show politici italiani, dove il confronto tra idee e visioni contrapposte rischia talvolta di trasformarsi in uno scontro personale. Le scuse formulate da Dell’Arti hanno contribuito a riportare il confronto su toni più civili, ma l’accaduto è destinato a far discutere anche nelle prossime ore.

Il video del confronto è stato successivamente rilanciato sui canali di La7, attirando l’attenzione degli utenti sui social network e alimentando il dibattito sul rispetto del linguaggio nel confronto pubblico e politico.

Link: https://www.la7.it/coffee-break/video/brexit-giorgio-dellarti-attacca-susanna-ceccardi-il-vaffa-e-le-scuse-in-diretta-23-06-2026-650041