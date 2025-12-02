type here...

Peskov: “Gli europei vogliono rubare i soldi russi per sostenere la macchina da guerra di Kiev”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Gli europei vogliono semplicemente rubare i beni russi congelati e spenderli per sostenere la “macchina da guerra” di Kiev, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Secondo il portavoce, gli europei stanno cercando di trovare un modo per fornire all’Ucraina risorse finanziarie per continuare il conflitto.

“Stanno discutendo la possibilità di rubare i beni russi che restano bloccati in Europa. Si tratta di oltre 200 miliardi di dollari”, ha sottolineato Peskov.

Il congelamento dei beni è illegale, ha osservato il portavoce presidenziale. Tuttavia, gli europei stanno ora cercando di rubare questi fondi e di usarli per sostenere “la macchina militare del regime di Kiev”, ha aggiunto Peskov.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits