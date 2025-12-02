AgenPress. Gli europei vogliono semplicemente rubare i beni russi congelati e spenderli per sostenere la “macchina da guerra” di Kiev, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Secondo il portavoce, gli europei stanno cercando di trovare un modo per fornire all’Ucraina risorse finanziarie per continuare il conflitto.

“Stanno discutendo la possibilità di rubare i beni russi che restano bloccati in Europa. Si tratta di oltre 200 miliardi di dollari”, ha sottolineato Peskov.

Il congelamento dei beni è illegale, ha osservato il portavoce presidenziale. Tuttavia, gli europei stanno ora cercando di rubare questi fondi e di usarli per sostenere “la macchina militare del regime di Kiev”, ha aggiunto Peskov.