La rete AMSI–UMEM–Uniti per Unire–AISC_NEWS presente alla Conferenza “Custodire la Vita, Servire la Missione” all’Università Urbaniana

AgenPress. Il 6 dicembre, la Pontificia Università Urbaniana ospiterà la Conferenza “Custodire la Vita, Servire la Missione”, una delle tappe centrali del calendario giubilare dedicata alla responsabilità pastorale, alla tutela della vita e al dialogo tra istituzioni, Chiesa, mondo sanitario, società civile e realtà scientifiche.

L’evento riunirà il Dicastero per l’Evangelizzazione, rappresentanti del Governo e del Parlamento, autorità accademiche, vertici delle Forze Armate, società scientifiche nazionali, organizzazioni civili e culturali.

Dopo i saluti di apertura della Premio Nobel per la Pace 2025 María Corina Machado Parisca (in videomessaggio), interverranno, tra gli altri, il Card. Giovanni Battista Re, l’Arcivescovo Fortunatus Nwachukwu, Mons. Antonio Staglianò, Mons. Andrea Manto, l’Arciv. Vincenzo Paglia, il Rev. Avelino Chico SJ, il Sottosegretario Alfredo Mantovano (videomessaggio), il Sen. Francesco Zaffini, il Dott. Antonio Sangermano e la Dott.ssa Maria Carla Covelli.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con i panel dedicati a politica, istituzioni, società civile, associazionismo e scienza della vita, che vedranno coinvolti deputati, senatori, dirigenti sanitari e i presidenti delle principali società medico-scientifiche italiane.

La partecipazione del Prof. Foad Aodi

La rete AMSI–UMEM–Uniti per Unire–AISC_NEWS- CO-MAI ED L’UNIONE ARABI DEL 48 sarà rappresentata dal Prof. Foad Aodi Insieme ai presidenti delle associazioni e comunità, invitato a intervenire nel Panel “Associazionismo ed imprenditoria, società civile e militare”, insieme ai rappresentanti di associazioni e volontariato, enti sanitari, organizzazioni culturali e realtà del mondo civile e imprenditoriale.

Il contributo del Prof. Aodi metterà al centro:

• il ruolo strategico dei medici e degli operatori sanitari di origine straniera nel Servizio Sanitario Nazionale;

• la necessità di rafforzare mediazione culturale e inclusione nei percorsi di cura;

• il tema delle discriminazioni e delle barriere burocratiche ancora presenti nei riconoscimenti professionali;

• la cooperazione euromediterranea come strumento per migliorare accesso, qualità e sicurezza delle cure;

• la tutela degli operatori sanitari, sempre più esposti a rischi e aggressioni.

A nome delle associazioni e dei movimenti interviene il Presidente, Prof. Foad Aodi

Medico fisiatra, giornalista internazionale, divulgatore scientifico ed esperto in salute globale, Direttore dell’AISC_NEWS, membro del Registro Esperti FNOMCeO, quattro volte consigliere dell’OMCeO di Roma, docente dell’Università di Tor Vergata, membro della FNSI e dell’Associazione Stampa Romana, iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Il commento del Prof. Foad Aodi

«L’appuntamento all’Urbaniana offrirà un’occasione importante per ribadire che custodire la vita significa proteggere la salute delle persone in tutte le sue dimensioni: fisiche, psicologiche, sociali e culturali.

Le nostre reti – AMSI, UMEM, Uniti per Unire e AISC_NEWS – da anni denunciano discriminazioni e barriere che colpiscono medici, operatori sanitari e professionisti di origine straniera, i quali rappresentano una risorsa insostituibile per il nostro Servizio Sanitario Nazionale.

Rafforzeremo il nostro appello affinché istituzioni, società scientifiche, comunità migranti e strutture sanitarie collaborino in modo più stabile e strutturato. Una sanità forte nasce dalla prevenzione, dalla sicurezza degli operatori, dalla mediazione culturale e dalla cooperazione internazionale. Difendere la dignità umana e salvare vite è una missione universale che non conosce confini.»

L’impegno della rete associativa

AMSI, UMEM, Uniti per Unire ,Co-mai ed AISC_NEWS confermano il proprio ruolo nella costruzione di una sanità inclusiva, nella cooperazione euromediterranea, nella tutela dei professionisti sanitari, nella promozione della pace sociale e nel dialogo tra culture, religioni e nazioni.