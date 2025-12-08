Von der Leyen: “Più a lungo Putin continuerà la sua guerra, spargendo sangue, maggiore sarà il costo per la Russia”

“La brutale guerra della Russia ha cercato di dividerci, ma ha ottenuto l’effetto opposto. I nostri legami sono più forti che mai. Non siamo legati solo da interessi di difesa, ma anche dai nostri valori comuni. E così continueremo: uniti, sostenendo l’Ucraina e difendendo l’Europa”

AgenPress. Sostenere l’Ucraina e aumentare la prontezza della difesa europea sono le due massime priorità dell’UE, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ai leader presenti oggi all’incontro della “Coalizione dei volenterosi”, alla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Sappiamo tutti cosa è in gioco e sappiamo che non c’è tempo da perdere. Garantire il sostegno finanziario aiuterà l’Ucraina a sopravvivere ed è un passo cruciale nella difesa europea”, ha affermato tramite la piattaforma “X”. Ha inoltre sottolineato che, in collaborazione con i suoi alleati, l’Europa ha i mezzi e la volontà di aumentare la pressione sulla Russia affinché si sieda al tavolo dei negoziati, sottolineando “il forte impatto delle sanzioni europee sull’economia di guerra russa”.

Riferendosi alla proposta della Commissione per un prestito di riparazione, von der Leyen ha ammesso che si trattava di un’impresa complessa, ma ha sottolineato che avrebbe aumentato il costo della guerra per la Russia. “La proposta sfrutta i saldi di cassa generati dai beni russi congelati. Questi importi saranno utilizzati per le riparazioni. Più a lungo Putin continuerà la sua guerra, spargendo sangue, uccidendo e distruggendo le infrastrutture ucraine, maggiore sarà il costo per la Russia”.

Per quanto riguarda la difesa europea, ha sottolineato che “è nostra responsabilità”. “Stiamo procedendo rapidamente con l’attuazione della nostra tabella di marcia per la prontezza, la mobilità militare e le principali iniziative di difesa paneuropee. Mentre stiamo ancora esaminando i piani SAFE ricevuti dagli Stati membri, l’Ucraina è inclusa in 15 dei 19 presentati. Non si tratta solo di finanziamenti: l’Ucraina sta imparando dure lezioni sul campo di battaglia e noi stiamo imparando da esse. Integrando le nostre basi industriali di difesa, stiamo costruendo un forte deterrente per il presente e per il futuro”, sottolinea la Presidente della Commissione.

Infine, riguardo agli sforzi diplomatici per la pace, Von der Leyen sottolinea: “Mentre l’Ucraina si impegna in autentici sforzi diplomatici per la pace, la Russia inganna e ritarda ripetutamente. Si fa beffe della diplomazia e moltiplica gli attacchi, fingendo di cercare la pace”, e conclude affermando: “La brutale guerra della Russia ha cercato di dividerci, ma ha ottenuto l’effetto opposto. I nostri legami sono più forti che mai. Non siamo legati solo da interessi di difesa, ma anche dai nostri valori comuni. E così continueremo: uniti, sostenendo l’Ucraina e difendendo l’Europa”.