Zelensky: “L’unità tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa è fondamentale”

AgenPress. Il presidente Volodymyr Zelensky e i principali leader europei hanno presentato un’immagine unitaria, dopo che il presidente Donald Trump è sembrato criticare il leader ucraino, nel mezzo delle pressioni affinché Kiev accetti dolorose concessioni per porre fine alla guerra con la Russia.

Accompagnato dai leader di Francia, Germania e Regno Unito presso l’ufficio del Primo Ministro britannico in Downing Street a Londra, Zelensky ha affermato che l’unità tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa è fondamentale.

“Dobbiamo prendere alcune decisioni importanti”, ha aggiunto, senza specificare quali. Il leader ucraino era a Londra per raccogliere il sostegno dei suoi alleati europei, mentre i leader del continente si contendono un posto al tavolo dei negoziati.

Trump ha detto di essere “un po’ deluso dal fatto che il presidente Zelensky non abbia ancora letto la proposta”. Non era chiaro a quale versione del piano di pace si riferisse esattamente Trump.

Nonostante Trump abbia lasciato intendere che Mosca fosse “d’accordo” con la versione più aggiornata dell’accordo, il Cremlino ha fatto sapere il contrario.

Il consigliere per la politica estera del presidente russo Vladimir Putin, Yuri Ushakov, ha dichiarato che la parte americana dovrà apportare “cambiamenti radicali” alla bozza su “alcune questioni”.

La Russia non ha pubblicamente fatto marcia indietro sulle richieste più intransigenti che vedrebbero Kiev cedere gran parte di un quinto del territorio attualmente in suo possesso e ostacolarlo militarmente per il prossimo futuro. Zelensky ha dichiarato che i negoziatori sono ancora divisi sulle questioni fondamentali delle concessioni territoriali e delle garanzie di sicurezza.