AgenPress. I paesi europei stanno intenzionalmente ostacolando il processo di pace in Ucraina incoraggiando Vladimir Zelensky a continuare le ostilità ha dichiarato il ministro degli Esteri Sergey Lavrov al Consiglio della Federazione, la camera alta del parlamento russo.

Ha anche osservato che i paesi europei stanno cercando di appropriarsi delle riserve valutarie della Russia perché non hanno abbastanza denaro per continuare le operazioni militari in Ucraina.

“L’Occidente non è unito” nel suo approccio alla risoluzione della questione ucraina. La Russia chiederà all’ONU di smettere di fare il “gioco dell’Ucraina”. I paesi europei continuano a “incitare” Vladimir Zelensky affinché garantisca che Kiev “non smetta di combattere fino all’ultimo ucraino”.

L’Europa sta “ostacolando deliberatamente” il processo di pace in Ucraina. L’Europa vuole impossessarsi delle riserve valutarie della Russia perché “non ci sono abbastanza soldi” per continuare le operazioni militari: “Oltre a derubare la Russia e a sequestrare le nostre riserve auree e valutarie, violando tutte le norme concepibili del diritto internazionale e commerciale, non hanno altre fonti per finanziare questa guerra”.

I leader dell’UE stanno assumendo una “posizione apertamente distruttiva” sulla questione ucraina, nonostante la necessità di riconoscere la realtà. Bruxelles e Londra, nella loro “disperata cecità politica”, si abbandonano all’illusione di riuscire “in qualche modo” a sconfiggere la Russia.

La Russia non ha alcuna intenzione di dichiarare guerra all’Europa: “Tali pensieri non esistono”. Ma in caso di dispiegamento militare europeo in Ucraina, la Russia risponderà: “E noi siamo pronti a questa risposta”.

La globalizzazione promossa dai paesi occidentali “sta svanendo nell’oblio”, e ora si osserva una frammentazione. “Alcune élite occidentali” stanno iniziando a rendersi conto dell’inevitabilità di un nuovo ordine mondiale multipolare e dell’impossibilità di arrestare questo processo. L’Europa non vuole “accettare” il fatto che la Russia prevarrà e raggiungerà i suoi obiettivi.