Il Giubileo dei Poveri 2025: fa tappa a Canosa con il Pranzo Solidale promosso dalla Fondazione OMRI

Il 13 dicembre, presso Casa Francesco a Canosa di Puglia, la Fondazione OMRI – Insigniti all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ha organizzato un Pranzo Solidale nell’ambito del Giubileo dei Poveri 2025, confermando il proprio impegno concreto a favore dei più fragili

AgenPress. All’iniziativa hanno partecipato numerosi volontari e rappresentanti delle istituzioni, tra cui il Sindaco Vito Malcangio, Monsignor Felice Bacco, la Polizia di Stato e i Carabinieri, oltre agli assessori Saccinto e Di Nunno, a testimonianza di una rete solidale che unisce mondo civile, istituzionale ed ecclesiale nel segno dell’attenzione verso chi vive in difficoltà.

Dopo le esperienze già realizzate a Roma, Pisa e Taranto, l’iniziativa ha trovato spazio anche nella provincia BAT, grazie al lavoro del Comitato Provinciale OMRI BAT, guidato dall’Ufficiale OMRI Cosimo Sciannamea, insieme ai Cavalieri Paolo Pinnelli e Mauro Portoso.

Il Pranzo Solidale, realizzato in collaborazione con la comunità di Casa Francesco e con il contributo di Luciano Papagna (Lo Smeraldo – Weddings), ha permesso di distribuire oltre 100 pasti caldi, offrendo molto più di un semplice momento di ristoro: un’occasione di accoglienza, ascolto e condivisione, valori fondanti della missione della Fondazione OMRI.

L’evento si è svolto nel giorno della festa di Santa Lucia, protettrice della vista, evocando simbolicamente l’importanza di uno sguardo attento e responsabile verso chi è più fragile.

Il Comitato Provinciale OMRI BAT ha espresso l’auspicio che iniziative come questa possano continuare nel tempo, rafforzando i legami comunitari e rendendo visibile un impegno condiviso basato su solidarietà concreta, rispetto e dignità della persona.