Varese. Su un muro compare la scritta “Spara a Giorgia” con la stella delle Br

AgenPress. Una scritta minacciosa contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è comparsa sui muri della sede della Lega in provincia di Varese, suscitando immediata preoccupazione e una dura reazione politica. Sulla facciata dell’edificio ignoti hanno scritto la frase “Spara a Giorgia”, accompagnata dal simbolo della stella a cinque punte, storicamente associato alle Brigate Rosse.

L’episodio è stato scoperto nelle prime ore del mattino e segnalato alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia scientifica per i rilievi e la documentazione della scritta, poi rimossa.

Si tratta di un atto che va ben oltre il vandalismo politico. Il riferimento esplicito alla violenza e il richiamo a un simbolo del terrorismo degli anni di piombo hanno riacceso l’allarme sul clima di odio e radicalizzazione del linguaggio politico. Un messaggio che, secondo gli inquirenti, potrebbe configurare il reato di minaccia aggravata e istigazione alla violenza.

Ferma la condanna da parte del mondo politico. Esponenti della Lega hanno parlato di un gesto “gravissimo e inquietante”, sottolineando come simili intimidazioni colpiscano non solo una parte politica, ma le istituzioni democratiche nel loro insieme. Solidarietà alla premier è arrivata anche da rappresentanti di altri schieramenti, che hanno ribadito la necessità di abbassare i toni del confronto pubblico e isolare ogni forma di estremismo.

Negli ultimi mesi episodi di scritte e atti vandalici contro sedi di partito e rappresentanti istituzionali si sono moltiplicati in diverse zone del Paese. Un fenomeno che preoccupa le autorità e che riporta alla memoria stagioni buie della storia italiana, quando la violenza politica cercava di sostituirsi al dibattito democratico.

Le indagini proseguono per individuare i responsabili, mentre resta forte l’appello a una condanna unanime di ogni forma di minaccia e di richiamo alla violenza, soprattutto quando prende di mira la più alta carica di governo.