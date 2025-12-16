Disabilità: Tradizionale apertura dei Mercatini Natalizi a Villa Alba Fonte Nuova

AgenPress. Villa Alba a Fonte Nuova ha ospitato la tradizionale apertura dei Mercatini di Natale, un appuntamento molto atteso organizzato dal Gruppo INI per celebrare l’inizio delle festività insieme alla agli ospiti della struttura riabilitativa e alle loro famiglie. L’evento ha richiamato numerosi visitatori, famiglie e cittadini, che hanno potuto ammirare le creazioni artigianali realizzate dagli ospiti dei laboratori artistici della struttura: manufatti nati grazie all’impegno quotidiano dei ragazzi e alla professionalità degli operatori che li accompagnano nei percorsi riabilitativi.

La manifestazione si è svolta in un clima caloroso e partecipato, arricchito dalla presenza di figure istituzionali e di rappresentanza del territorio. Tra i presenti, la Dr.ssa Jessica Veronica Faroni, Manager Sanitario del Gruppo INI, il Direttore Generale Giovanni Tavani e il Direttore Amministrativo della struttura, Marco Olivari, che hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e per il valore sociale che essa rappresenta. Hanno preso parte all’evento anche l’On. Micol Grasselli, intervenuta per la Regione Lazio, e la Consigliera Irene Pescetelli per il Comune di Fonte Nuova, le quali hanno sottolineato l’importanza di momenti di inclusione e partecipazione che rafforzano il legame tra servizi sanitari, famiglie e territorio.

Il Mercatino Natalizio di Villa Alba non è soltanto un’occasione festosa, ma anche un segno tangibile dell’impegno del Gruppo INI nella promozione di percorsi riabilitativi basati sulla creatività, sull’autonomia e sulla condivisione. Le opere esposte testimoniano il valore terapeutico dell’arte e rappresentano un messaggio di speranza e di crescita per chi frequenta la struttura.