Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. Meloni: “La nostra volontà di aiutare il popolo ucraino non è mai stata, e non sarà mai, in discussione”

AgenPress. La nostra volontà di aiutare il popolo ucraino non è mai stata, e non sarà mai, in discussione. E desidero ricordare in questa sede che proprio sotto la Presidenza italiana del G7 è stato raggiunto il primo storico – ma allo stesso tempo solido giuridicamente e finanziariamente – compromesso per fare leva sui frutti dei fondi congelati russi.

Ma, oggi come ieri, abbiamo il dovere cercare la soluzione più efficace per preservare l’equilibrio tra la fornitura di un’assistenza concreta all’Ucraina da un lato, e il rispetto dei principi di legalità, sostenibilità e stabilità finanziaria, e monetaria, dall’altro.

Siamo aperti a tutte le soluzioni, e intendiamo privilegiare quella che meglio può garantire questo equilibrio. Ma si tratta di decisioni complesse, che non possono essere forzate.