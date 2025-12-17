type here...

Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. Meloni: “La nostra volontà di aiutare il popolo ucraino non è mai stata, e non sarà mai, in discussione”

Speciali Agenpress
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. La nostra volontà di aiutare il popolo ucraino non è mai stata, e non sarà mai, in discussione. E desidero ricordare in questa sede che proprio sotto la Presidenza italiana del G7 è stato raggiunto il primo storico – ma allo stesso tempo solido giuridicamente e finanziariamente – compromesso per fare leva sui frutti dei fondi congelati russi.

Ma, oggi come ieri, abbiamo il dovere cercare la soluzione più efficace per preservare l’equilibrio tra la fornitura di un’assistenza concreta all’Ucraina da un lato, e il rispetto dei principi di legalità, sostenibilità e stabilità finanziaria, e monetaria, dall’altro.

Siamo aperti a tutte le soluzioni, e intendiamo privilegiare quella che meglio può garantire questo equilibrio. Ma si tratta di decisioni complesse, che non possono essere forzate.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits