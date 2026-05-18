Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “La politica deve tornare a servire il popolo”

AgenPress. Per una classe dirigente fondata su discernimento, esperienza, sapienza e responsabilità.

La democrazia funziona solo se chi la rappresenta è all’altezza del compito. Oggi molti cittadini avvertono una distanza crescente tra le istituzioni e la vita reale. Non è il momento delle polemiche, ma della verità e delle proposte concrete.

I NODI DA AFFRONTARE

1. Distacco dai problemi reali

Troppi cittadini hanno la sensazione che la politica parli di sé stessa e non dei problemi di ogni giorno: lavoro, sanità, scuola, sicurezza. Questa distanza alimenta sfiducia e astensionismo.

2. Carenza di ricambio e di competenze

Entrare in politica è oggi difficile per chi proviene dal mondo del lavoro, della scienza, della sanità, del volontariato. Il rischio è una classe dirigente autoreferenziale, con poca pluralità di esperienze.

3. Un sistema troppo complesso

Sovrapposizioni tra Stato, Regioni, enti locali e norme farraginose rallentano ogni processo. I cittadini chiedono risultati, non rimpalli di responsabilità.

LA STRADA PER MIGLIORARE: DISCERNIMENTO, ESPERIENZA, SAPIENZA, RESPONSABILITÀ

Una buona politica non si improvvisa. Occorre tornare a valorizzare quattro qualità fondamentali:

Discernimento: saper distinguere l’urgente dall’importante, leggere i dati senza esserne dominati e valutare le conseguenze di lungo periodo di ogni scelta.

Esperienza: la conoscenza che viene dal campo, dai territori, dalle imprese, dagli ospedali, dalle scuole. Senza esperienza si rischia di legiferare nel vuoto.

Sapienza: non è solo possedere nozioni, ma saperle usare con prudenza, ascoltare, confrontarsi e riconoscere i propri limiti.

Responsabilità: ogni scelta pubblica incide sulla vita delle persone. Chi governa deve spiegare, rispondere e rendere conto. La politica è servizio, non privilegio.

LE PROPOSTE DI UNIONE CRISTIANA

1. Formazione e apertura: percorsi di formazione civica e amministrativa per cittadini, giovani e amministratori locali. Spazio in politica per chi ha maturato esperienza fuori dai palazzi.

2. Trasparenza effettiva: rendicontazione chiara e accessibile dell’attività parlamentare e amministrativa. I cittadini devono sapere chi fa cosa e con quali risultati.

3. Ascolto strutturato: assemblee cittadine, consultazioni digitali certificate e audizioni aperte a esperti e associazioni. Le decisioni devono nascere dall’ascolto, non dall’imposizione.

4. Etica e merito: codici di condotta chiari, controlli indipendenti e valutazione basata su competenza e responsabilità dimostrata.

CONCLUSIONE

La democrazia italiana ha la forza di rinnovarsi. Il rinnovamento, però, non nasce dagli slogan, ma da persone capaci e oneste che mettono il bene comune prima di ogni interesse.

Invito la società civile, l’università e il mondo produttivo a un confronto serio e senza pregiudizi. Il Paese ha bisogno di unità sui problemi concreti.

Una classe dirigente migliore si costruisce ogni giorno, con discernimento, esperienza, sapienza e responsabilità. E con rispetto per il popolo sovrano.

Lo dichiara il Sen. Domenico Scilipoti Isgrò, Presidente di Unione Cristiana.