Viareggio. Ostellari: “A differenza della sinistra, noi rafforziamo sicurezza e rispetto delle regole”

AgenPress. “Quanto accaduto a Viareggio, con un uomo denunciato per tentato furto e atti osceni dopo essere stato sorpreso a rovistare in un’auto parcheggiata, conferma quanto sia necessario mantenere alta l’attenzione sul tema sicurezza e sul rispetto delle regole nel nostro Paese.

Ricordo che il reato di atti osceni è stato depenalizzato nel 2016 da un Governo di centrosinistra. Noi della Lega, a differenza loro, abbiamo scelto, con questo Governo, di rafforzare la tutela dei cittadini aumentando le pene contro furti in abitazione e borseggi e potenziando gli strumenti di contrasto alla criminalità e al degrado.

Il principio è semplice: chi arriva in Italia deve rispettare leggi, regole e convivenza civile. Chi delinque o dimostra disprezzo verso il nostro Paese non può pensare di rimanere impunito.

Per questo è fondamentale andare avanti rapidamente con il DDL immigrazione approvato in Consiglio dei Ministri, che contiene norme utili per contrastare l’immigrazione illegale, accelerare espulsioni e rimpatri, fermare gli abusi nei ricongiungimenti familiari e limitare forme di protezione utilizzate impropriamente.

Legalità, sicurezza e certezza delle regole per la Lega sono priorità assolute”.

Lo dichiara il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari (Lega).