Il presidente russo ha denigrato i leader europei definendo gli alleati dell’Ucraina “maialini” che vogliono “banchettare sul crollo della Russia”

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin si è scagliato contro i leader europei (durante l’incontro annuale con il suo ministero della Difesa) definendoli “maialini” e dichiarando che gli obiettivi della guerra della Russia contro l’Ucraina sarebbero stati raggiunti “incondizionatamente”.

Se le richieste della Russia non fossero state soddisfatte attraverso sforzi diplomatici, Putin ha avvertito che la Russia avrebbe “liberato” quelle che lui stesso definiva le sue “terre storiche” sul campo di battaglia.

Putin ha respinto ogni possibilità che il Cremlino accetti il piano di pace modificato, mediato dagli Stati Uniti, per porre fine alla guerra contro l’Ucraina.

“I maialini europei volevano banchettare con il crollo della Russia”, ha detto il presidente russo, usando il termine “podsvinki” (maialini).

“Subito dopo il crollo dell’Unione Sovietica, ci sembrava che saremmo diventati rapidamente membri della cosiddetta famiglia civile delle nazioni europee. Oggi si scopre che non c’è alcuna civiltà, ma solo un completo degrado”, ha aggiunto il presidente russo, che ha poi attaccato l’Europa, affermando che sebbene “speri” che l’Europa torni a dialogare con Mosca, questo scenario è improbabile con “le attuali élite europee”.

Putin ha affermato che l’amministrazione statunitense sta “dimostrando disponibilità nell’accordo del “piano di pace”. “Siamo impegnati nel dialogo con loro. Spero che lo stesso accada con l’Europa”.

Rivolgendosi agli ufficiali militari russi, Putin ha anche elogiato l’esercito russo e ha sottolineato in particolare la modernizzazione del suo arsenale nucleare, sostenendo che nessun altro Paese può competere con noi.

“Il 92 per cento delle nostre forze nucleari è stato modernizzato. Nessun altro Paese, nessun’altra potenza nucleare al mondo ha queste caratteristiche”, ha dichiarato Putin. “Stiamo sviluppando nuove armi e nuovi mezzi di distruzione”. “Nessun altro al mondo li ha”.