UNICEF/Clementoni: i giocatori della S.S. Lazio al Policlinico Umberto I a Roma per consegnare i kit “Regalo sospeso”

Nella foto da sinistra: Toma Basic giocatore S.S. Lazio, Valerio Farcomeni giocatore S.S. Lazio, Cristina Mezzaroma Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS, Monica Montuori Diriegente Medico della UOSD Fibrosi Cistica e Gastroenterologia Pediatrica del Policlinico Umberto I, David Santodonato, Presidente del Comitato UNICEF di Roma, volontaria UNICEF e Gustav Isaksen giocatore S.S. Lazio
AgenPress. Oggi a Roma, presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I, l’UNICEF Italia e Clementoni hanno consegnato i kit del “Regalo sospeso” ai bambini ospiti della struttura. Alla consegna hanno partecipato  i giocatori della S.S. Lazio Toma Bašić, Gustav Isaksen  e Valerio Farcomeni come testimonial d’eccezione.
 
Il Regalo sospeso è un’iniziativa realizzata dall’UNICEF in collaborazione con Clementoni a favore di 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in tutta Italia.
A Roma, Cristina Mezzaroma, Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS, David Santodonato, Presidente del Comitato UNICEF di Roma i giocatori della S.S. Lazio hanno consegnato i regali sospesi ai bambini ospiti presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I.
 
I Regali sospesi sono “speciali cofanetti regalo” creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto contiene: un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in parole semplici.
Dopo Napoli, Ancona, Milano e Roma, nelle prossime settimane saranno realizzate diverse consegne speciali dei “Regali sospesi” ai bambini ospiti in strutture ospedaliere, che vedranno impegnati l’UNICEF e Clementoni.
