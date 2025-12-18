AgenPress. “Non è una questione di se, ma di ‘come vogliamo sostenere l’Ucraina’”, ha affermato Stocker al suo arrivo al Consiglio dell’UE. “Una decisione del genere non dovrebbe essere presa contro la volontà del Belgio”, ha affermato il Cancelliere austriaco.

D’altra parte, Raiffeisen Bank International (RBI) non dovrebbe essere svantaggiata se i fondi russi congelati venissero utilizzati per sostenere l’Ucraina, ha aggiunto Stocker.

Questo in risposta alla richiesta della RBI di svincolare, ai sensi della legge sulle sanzioni, le azioni della società di costruzioni austriaca Strabag, del valore di circa due miliardi di euro e attualmente detenute dalla società russa Rasperia, in modo da poter essere trasferite a Raiffeisen.