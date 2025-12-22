All’aeroporto di Linate negli ultimi sei mesi sequestrate 6,5 tonnellate di alimenti non sicuri

AgenPress. I Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, nell’ambito dell’attività di vigilanza doganale svolta congiuntamente presso l’aeroporto di Milano Linate, negli ultimi sei mesi dell’anno in corso hanno sequestrato circa 6,5 tonnellate di prodotti alimentari di origine animale o vegetale.

Si tratta di carni, frutta e prodotti lattiero-caseari dei quali è vietata l’importazione e la cui

immissione nel territorio dell’Unione Europea avrebbe potuto rappresentare un importante

rischio di introduzione di malattie infettive.

Gli alimenti, mai dichiarati alla frontiera, sono stati rinvenuti dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Linate e da Funzionari dell’UADM Lombardia 2, talvolta anche in cattivo stato di

conservazione, all’interno dei bagagli di passeggeri provenienti da tutto il mondo,

principalmente da Paesi africani e sudamericani in arrivo a Linate da diversi hub europei.

La normativa nazionale e comunitaria ammette l’introduzione nel territorio dell’Unione

Europea di tali tipologie di alimenti esclusivamente attraverso i posti di ispezione frontalieri,

scortati da valida certificazione rilasciata dall’autorità sanitaria del Paese di produzione e

solo se dichiarati e messi a disposizione della dogana per i successivi controlli.

Tutti i prodotti sequestrati sono stati confiscati e successivamente distrutti come previsto

dalla normativa in vigore.