Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2025. Ecco i provvedimenti adottati

AgenPress. Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 15.44 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano.

CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE 2026

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026.

Il provvedimento interviene per garantire l’ordinato svolgimento delle tornate elettorali previste per il prossimo anno, ottimizzando le procedure organizzative e i tempi delle operazioni di voto. Le norme rispondono all’esigenza di assicurare la massima partecipazione dei cittadini e l’efficienza della macchina amministrativa in occasione delle scadenze elettorali e referendarie. Il testo prevede il prolungamento delle operazioni di votazione, stabilendo che per le consultazioni dell’anno 2026 le urne rimangano aperte nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Tale misura mira a facilitare l’esercizio del diritto di voto, riducendo il rischio di affollamenti presso i seggi e garantendo un tempo congruo per l’afflusso degli elettori. Il decreto disciplina, inoltre, le modalità di accorpamento di diverse tipologie di consultazioni (cosiddetto election day), al fine di generare risparmi per la finanza pubblica e limitare i disagi per l’attività scolastica nei plessi sede di seggio. Vengono infine aggiornate le indennità spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e disciplinate le procedure per il riparto delle spese tra lo Stato e gli enti locali interessati.

POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE

Delega al Governo in materia di politiche per i giovani e Servizio civile universale (disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo in materia di politiche per i giovani e servizio civile universale.

Il provvedimento si articola lungo due direttrici principali. Da un lato, conferisce deleghe legislative per il riordino e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani e per la revisione organica della normativa in materia di servizio civile universale; dall’altro, introduce disposizioni valide fin da subito per rivedere la disciplina e le finalità relative alla Carta Giovani nazionale e per istituire l’Osservatorio permanente per le politiche per i giovani.

La semplificazione e il riordino delle disposizioni vigenti mirano a garantire l’attuazione della Strategia dell’Unione europea per la gioventù, promuovendo la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale, nel rispetto del principio di equità intergenerazionale. Il provvedimento italiano, in linea con la Strategia UE, definisce la categoria dei “giovani” come persone “di età compresa tra i 14 e i 30 anni”. In ambito nazionale la Strategia, con orizzonte temporale almeno quinquennale, sarà definita con un provvedimento condiviso tra Stato ed enti territoriali.

La delega per la revisione della normativa sul servizio civile universale è volta alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure, anche mediante l’adozione di un testo unico. L’obiettivo è fornire agli operatori del settore un impianto logico e puntuale, valorizzare la capacità progettuale degli enti, rafforzare i sistemi di monitoraggio e controllo e promuovere la certificazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari, in modo da favorire lo sviluppo del sistema di servizio civile in un’ottica di efficientamento e di migliore utilizzo delle risorse pubbliche.

Con disposizioni immediatamente operative, si prevede l’attribuzione gratuita della “Carta giovani nazionale” alle persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, quale strumento per l’accesso ai servizi istituzionali, per la fruizione agevolata di beni e servizi e per favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari.

Infine, è istituito, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, quale sede di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate e l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani (Consiglio nazionale dei giovani).

GOVERNANCE PORTUALE E RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI

Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale (disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge di riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale.

L’intervento legislativo mira a modernizzare profondamente il sistema portuale nazionale per accrescerne la competitività internazionale e favorire uno sviluppo integrato del settore logistico.

In coerenza con gli indirizzi strategici del “Piano del mare”, il provvedimento introduce rilevanti modifiche organizzative, tra cui l’istituzione della società “Porti d’Italia S.p.a.”. Questo nuovo organismo avrà il compito di supportare la realizzazione di infrastrutture di rilevanza internazionale e nazionale, potenziando l’intermodalità e lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Il testo stabilisce norme rigorose per la separazione contabile e organizzativa all’interno delle Autorità di sistema portuale e disciplina la costituzione del “Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo”. La norma chiarisce che l’erogazione dei finanziamenti è subordinata alla verifica del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, prevedendo la sospensione delle risorse per gli interventi non esenti da notifica fino all’avvenuta autorizzazione della Commissione europea, garantendo così la piena certezza giuridica degli investimenti.

Il disegno di legge prevede, inoltre, l’adozione, entro il 30 giugno 2026, di linee guida nazionali per la determinazione uniforme del canone demaniale, elaborate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Per assicurare la massima trasparenza, le Autorità di sistema portuale avranno l’obbligo di aggiornare tempestivamente i dati delle concessioni nel Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID – il Portale del Mare). Il mancato assolvimento di tali obblighi informativi rileverà ai fini della valutazione della performance e della responsabilità dirigenziale, con la previsione di poteri sostitutivi in capo alla Direzione generale del Ministero. Nei casi più gravi di mancato adeguamento delle clausole concessorie al nuovo quadro regolatorio, il provvedimento arriva a disporre la revoca della concessione stessa.

Complessivamente, la riforma punta a semplificare le procedure amministrative, stimolare l’apporto di capitali privati e superare la frammentazione gestionale che ha finora limitato il potenziale dei porti italiani nel bacino del Mediterraneo, assicurando una visione strategica unitaria per l’intero Sistema Paese.

ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione di norme europee. Di seguito le principali previsioni dei tre provvedimenti con l’indicazione degli ulteriori ministri proponenti.

1. Completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (decreto legislativo – esame preliminare) (Ministro della giustizia)

Il provvedimento recepisce il cosiddetto pacchetto “e-evidence” per semplificare l’acquisizione transfrontaliera di prove digitali, consentendo alle autorità giudiziarie di rivolgersi direttamente ai prestatori di servizi operanti nell’Unione europea.

Il testo definisce le competenze per l’emissione e la convalida degli ordini, individuando nel pubblico ministero o nel giudice i soggetti abilitati a seconda della fase procedimentale. Per garantire la sicurezza e la rapidità dello scambio di informazioni, è previsto l’utilizzo di un sistema informatico decentrato con una specifica autorizzazione di spesa per l’anno 2025. Sono inoltre introdotti rigorosi strumenti di tutela per i soggetti interessati, che possono proporre ricorso al giudice per le indagini preliminari o istanza di riesame per contestare la legittimità, la necessità e la proporzionalità dell’ordine di produzione.

La riforma mira a superare i limiti territoriali delle indagini penali nell’era digitale, assicurando un contrasto efficace alla criminalità organizzata nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali.

2. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 85/357/CEE del Consiglio (decreto legislativo – esame preliminare) (Ministro delle imprese e del Made in Italy)

L’intervento armonizza il Codice del consumo al nuovo quadro europeo, innalzando i livelli di protezione dei consumatori rispetto ai rischi emergenti, inclusi quelli derivanti dal commercio online e dalle nuove tecnologie. Il decreto individua le autorità nazionali di vigilanza e rafforza i poteri sanzionatori per impedire l’immissione sul mercato di prodotti pericolosi. Viene inoltre disciplinato il funzionamento dell’Ufficio unico di collegamento e l’accesso al sistema di allerta rapido Safety Gate.

Il provvedimento dispone l’abrogazione della precedente normativa sui prodotti che possono essere confusi con alimenti, ora assorbita direttamente dal regolamento. Al fine di garantire la continuità operativa delle imprese, è previsto un regime transitorio che consente la vendita di prodotti già immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, purché conformi alla previgente disciplina. Queste norme assicurano una maggiore trasparenza lungo tutta la catena di fornitura, rafforzando la fiducia dei cittadini nella sicurezza dei beni di consumo circolanti nel mercato unico.

3. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (decreto legislativo – esame preliminare) (Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica)

Il regolamento attua la Strategia europea per la biodiversità 2030 e stabilisce obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali e urbani dell’Unione, per la tutela degli impollinatori e per il miglioramento della connettività fluviale. Di conseguenza, il decreto legislativo prevede:

l’individuazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quali autorità nazionali per il coordinamento delle attività di attuazione;

la procedura per la predisposizione, l’adozione, l’aggiornamento e la revisione del Piano nazionale di ripristino, incluse le modalità di collaborazione tra le autorità competenti, la raccolta e gestione dei dati e la trasmissione delle informazioni alla Commissione europea;

la ripartizione delle responsabilità attuative tra Regioni, Province autonome, enti gestori delle aree naturali protette, Autorità di bacino distrettuali, Comuni e Città metropolitane, in coerenza con la ripartizione degli ecosistemi previsti dal Regolamento, comprese le attività riguardanti ecosistemi terrestri, costieri, agricoli, marini, forestali, fluviali e urbani;

l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di un Tavolo interministeriale composto dai rappresentanti dei Ministeri competenti, con compiti di indirizzo, raccordo istituzionale e coordinamento generale dell’attuazione del Regolamento e del Piano nazionale di ripristino.

PROVVEDIMENTI APPROVATI IN ESAME DEFINITIVO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, cinque decreti legislativi e un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

I testi tengono conto, laddove previsti ed espressi, dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome o della Conferenza unificata e della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato. Di seguito l’elenco dei provvedimenti.

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (Economia e finanze) Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (Affari europei, PNRR e politiche di coesione – Economia e finanze – Imprese e Made in Italy) Recepimento della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione (Affari europei, PNRR e politiche di coesione – Ambiente e sicurezza energetica) Recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE (Affari europei, PNRR e politiche di coesione – Ambiente e sicurezza energetica) Recepimento della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (Affari europei, PNRR e politiche di coesione – Lavoro e politiche sociali) Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (Salute)

ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha deliberato di autorizzare la SO.G.I.N. S.p.a. all’operazione di acquisizione della partecipazione totalitaria di Deposito Avogadro S.p.a., ai sensi degli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

CARTE VALORI POSTALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha deliberato l’approvazione del programma di emissione di carte-valori postali per l’anno 2026, elaborato dal Ministero sulla base delle proposte pervenute e delle rilevazioni effettuate d’ufficio.

In particolare, fra le emissioni commemorative, i francobolli indicati nel programma sono dedicati a: Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026; Europa 2026; voto alle donne; proclamazione della Repubblica Italiana; XX Giochi del Mediterraneo (Taranto 2026); L’Aquila città della Cultura 2026; San Francesco d’Assisi; Claudio Villa; Regina Margherita di Savoia; rientro in patria delle reliquie di Sant’Agata; Piero Gobetti; Papa Francesco; Pippo Baudo; Vittorio Occorsio; Campana dei Caduti – Maria Dolens di Rovereto; Enrico Veschi; Giorgio Armani; Claudia Cardinale; Carlo Lorenzini Collodi.

NOMINE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:

su proposta del Presidente Giorgia Meloni, la nomina del dottor Giuseppe Francesco Maria Marinello a Commissario straordinario del Governo per gli interventi di restauro e valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano (Ventotene), ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, la nomina del senatore Guido Castelli quale Commissario alla ricostruzione nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in Provincia di Forlì-Cesena, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40;

su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il conferimento (rinnovo) dell’incarico di Direttore generale del tesoro al dott. Riccardo Barbieri Hermitte, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del 23 gennaio 2026, fermo restando quanto disposto dall’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, l’avvio della procedura, ai sensi dell’articolo 67 del decreto legislativo n. 300 del 1999, per il rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Agenzia del demanio alla dottoressa Alessandra dal Verme;

su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, il rinnovo a decorrere dal 13 gennaio 2026 per tre anni, fermo restando quanto disposto dall’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dell’incarico di Direttore dell’Agenzia delle entrate conferito al dottor Vincenzo Carbone, ai sensi dell’articolo 67 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, il rinnovo a decorrere dal 13 gennaio 2026 per tre anni, fermo restando quanto disposto dall’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dell’incarico di Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli conferito al dottor Roberto Alesse, ai sensi dell’articolo 67 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, la nomina del Presidente e dei componenti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA): Nicola dell’Acqua, in qualità di Presidente, Alessandro Bratti, Livio De Santoli, Lorena De Marco e Francesca Salvemini, in qualità di Componenti del Collegio, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

su proposta del Ministro del turismo Daniela Santanchè, a seguito dell’accettazione dell’incarico di Segretario generale di UNADIS e Segretario generale confederale CONFDAS, e della conseguente risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro sottoscritto il 25 gennaio 2024, la cessazione anticipata dell’incarico di Segretario generale del Ministero del turismo della dott.ssa Barbara Casagrande, Dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero, con collocamento in distacco sindacale a tempo pieno a decorrere dal 1° gennaio 2026;

su proposta del Ministro del turismo Daniela Santanchè, ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 6 del decreto legislativo n 30 marzo 2001, n. 165, il conferimento dell’incarico di Segretario generale del Ministero del turismo alla dottoressa Emanuela Tripi, estranea all’Amministrazione dello Stato, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di registrazione della Corte dei conti del relativo provvedimento, fermo restando quanto disposto dall’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato diciotto leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 31 del 6/11/2025, recante “Modifiche all’articolo 1 e all’allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di libertà di iniziativa economica e produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, violano gli articoli 41 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione; nonché i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare:

la legge della Regione Molise n. 10 del 23/10/2025, recante “Ulteriori disposizioni per la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato nell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise”; la legge della Regione siciliana n. 31 del 22/10/2025, recante “Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”; la legge della Regione Puglia n. 16 del 27/10/2025, recante “Rendiconto Generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024”; la legge della Regione Puglia n. 17 del 27/10/2025, recante “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025 – 2027”; la legge della Regione Puglia n. 20 del 27/10/2025, recante “XI legislatura – 28° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”; la legge della Regione Piemonte n. 18 del 31/10/2025, recante “Modifiche all’articolo 57 della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro)”; la legge della Regione Basilicata n. 44 del 29/10/2025, recante “Disposizioni in materia di procedure di stabilizzazione per le Aziende ed Enti del SSR”; la legge della Regione Puglia n. 18 del 27/10/2025, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)”; la legge della Regione Puglia n. 19 del 27/10/2025, recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028”; la legge della Regione Liguria n. 17 del 31/10/2025, recante “Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo) in materia di fondo regionale per l’autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza”; la legge della Regione Umbria n. 9 del 31/10/2025, recante “Figure di garanzia regionali. Riordino della disciplina legislativa dei Garanti regionali”; la legge della Regione Sardegna n. 30 del 03/11/2025, recante “Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2022 in materia di requisiti degli interpreti LIS e LIST”; la legge della Regione Basilicata n. 45 del 11/11/2025, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (EGRIB)”; la legge della Regione Basilicata n. 46 del 11/11/2025, recante “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2024 dell’Agenzia lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura (ALSIA)”; la legge della Regione Basilicata n. 47 del 11/11/2025, recante “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2024 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB)”; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 13 del 10/11/2025, recante “Debito fuori bilancio”; la legge della Regione Siciliana n. 32 del 07/11/2025, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2025 – Mese di aprile. Variazioni al bilancio della Regione”.

Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 16.33.