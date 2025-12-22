Il Presidente Meloni visita il Pontificio Collegio Polacco di Roma

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato questa mattina il Pontificio Collegio Polacco di Roma, che ospita la Casa Museo dedicata a San Giovanni Paolo II.

La Casa Museo, da oggi aperta al pubblico ad ingresso gratuito, è stata realizzata anche grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle iniziative legate al Giubileo.

Il Pontificio Collegio Polacco è particolarmente legato alla figura di Wojtyła, che vi ha soggiornato ripetutamente durante le sue visite a Roma prima dell’elezione al Soglio di Pietro. In particolare, Wojtyła ha risieduto nel Collegio alla vigilia del Conclave del 1978 ed è partito da lì per recarsi in Vaticano, dove poi è stato eletto Papa. La Casa Museo valorizza gli ambienti del Collegio collegati alla permanenza romana di Wojtyła e i documenti autografi del Santo. Il percorso museale include, tra le altre cose, lo studio nel quale Wojtyła lavorava durante i soggiorni romani e la camera da letto, con gli arredi originali.

Alla visita erano presenti il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, Sua Eminenza il Cardinale Stanisław Dziwisz, Arcivescovo emerito di Cracovia e Segretario particolare di Giovanni Paolo II, Sua Eccellenza Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede, Mons. Jan Antoni Głòwczyk, Rettore del Pontificio Collegio Polacco di Roma e Mons. Paweł Ptasznik, Rettore di San Stanislao e Presidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo II.

“Questo museo è uno scrigno di fede, spiritualità, amore. Qui sono impresse le “orme” di un uomo normale ed eccezionale allo stesso tempo, che ha toccato la mia vita e a cui ho affidato il mio cammino. Custodirò l’emozione di questa visita, unguento per l’anima e balsamo per il cuore”, ha scritto il Presidente Meloni sul libro d’onore del Pontificio Collegio Polacco, al termine della sua visita.