La Food and Drug Administration (FDA) approva la pillola dimagrante Wegovy

La pillola è il primo farmaco orale GLP-1 ad essere autorizzato per la perdita di peso

AgenPress. La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato la versione in pillole di Wegovy, il farmaco dimagrante di successo della Novo Nordisk.

La pillola Wegovy, come viene chiamata, è la prima versione orale di un farmaco GLP-1 immesso sul mercato per la perdita di peso. Si prevede che anche una seconda pillola, prodotta da Eli Lilly, sarà approvata nei prossimi mesi.

I farmaci GLP-1, tra cui il semaglutide, il farmaco presente in Ozempic e Wegovy di Novo Nordisk, e il tirzepatide, il farmaco presente in Mounjaro e Zepbound di Lilly, hanno registrato un’impennata di popolarità negli ultimi anni. Questi composti, inizialmente approvati per il diabete, possono anche offrire una significativa perdita di peso.

Tutti i farmaci sono disponibili in forma iniettabile. (Novo Nordisk produce una versione in pillole di semaglutide, chiamata Rybelsus, per il diabete. È disponibile in un dosaggio inferiore rispetto alla nuova versione per la perdita di peso).

“Si tratta di un significativo passo avanti in questo campo”, ha affermato il Dott. Christopher McGowan, gastroenterologo che gestisce una clinica per la perdita di peso a Cary, nella Carolina del Nord. “Non sostituirà gli iniettabili, ma amplia notevolmente il nostro bagaglio di strumenti”.

“Le pillole sono familiari, non intimidatorie e si adattano più naturalmente alle abitudini della maggior parte delle persone”, ha aggiunto McGowan. “Per molti pazienti, una pillola non è solo più facile da assumere, ma è anche psicologicamente più accettabile”.

Novo Nordisk non ha ancora reso noto il prezzo di listino della pillola, che deve essere assunta quotidianamente, ma si prevede che sarà più economica delle iniezioni settimanali. Restano dubbi sulla copertura assicurativa: molte compagnie assicurative private limitano la copertura delle iniezioni a causa del loro costo elevato. Medicare, per legge, non copre i farmaci per la perdita di peso, ma la pillola è stata approvata anche per ridurre il rischio di malattie cardiache.

A novembre, Novo Nordisk ha raggiunto un accordo con l’amministrazione Trump per vendere la dose più bassa della pillola a 149 dollari al mese a chi paga di tasca propria, in cambio di una riduzione dei dazi. Lilly ha stipulato un accordo simile per la sua pillola dimagrante.

Come le iniezioni, la pillola è disponibile in diverse dosi. In genere si inizia con la dose più bassa e si aumenta gradualmente nell’arco di diverse settimane per adattarsi a eventuali effetti collaterali.

Quanto è efficace la pillola Wegovy?

I risultati della sperimentazione clinica di fase 3 pubblicati sul New England Journal of Medicine hanno rilevato che le persone che hanno assunto la dose più alta della pillola Wegovy hanno perso in media il 16,6% del loro peso corporeo dopo 64 settimane, rispetto al 2,2% di perdita di peso nel gruppo placebo.

Questo è più o meno in linea con la versione iniettabile di Wegovy, che negli studi clinici ha dimostrato di ridurre il peso di circa il 15% dopo 68 settimane.

La dottoressa Shauna Levy, direttrice medica del Tulane Weight Loss Center, ha affermato che la sfida più grande per le persone che optano per la versione in pillola sarà molto probabilmente l’aderenza alla terapia: la pillola deve essere assunta al mattino presto, a stomaco vuoto, con non più di 110 ml di acqua.

I soggetti coinvolti nella sperimentazione clinica che non hanno seguito il rigido programma hanno perso meno peso, in media il 13,6% del loro peso corporeo.

La domanda aperta è “l’efficacia nel mondo reale”, ha detto McGowan. “I pazienti tollereranno la dose giornaliera e la rigorosa tempistica? Continueranno la terapia abbastanza a lungo da vedere risultati significativi? Non lo sappiamo ancora”.