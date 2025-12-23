Trump annuncia la costruzione di nuove navi da guerra che porteranno il suo nome

AgenPress. Donald Trump ha annunciato l’imminente costruzione di una nuova classe di grandi navi da guerra che porteranno il suo nome, cosa del tutto insolita per un presidente degli Stati Uniti in carica.

Le future navi da guerra – ha usato il termine “corazzata” – saranno “le migliori al mondo”, ha assicurato Trump durante una conferenza stampa tenuta a Mar-a-Lago, in Florida. Rappresentazioni artistiche di future navi in ​​mare e in azione erano esposte su cavalletti disposti attorno al palco.

Secondo il presidente americano, la nuova classe sarà composta da navi da “30.000 a 40.000 tonnellate” e la loro costruzione mira a inviare un messaggio “al mondo intero, non solo alla Cina.

Secondo gli esperti, gli Stati Uniti mantengono una potenza navale superiore alla Cina, che sta anche rafforzando e modernizzando la propria marina. Pechino ha recentemente commissionato la sua terza portaerei, la prima ad essere dotata di catapulte elettromeccaniche. Secondo alcune indiscrezioni, ne starebbe già costruendo una quarta.

Donald Trump ha affermato che la costruzione dei primi due campioni richiederà “circa due anni e mezzo” e che si prevede che altri dieci saranno poi costruite “rapidamente”, per un totale di 20-25.

Ognuna di queste sarà “la più grande nave da guerra mai costruita nella storia del nostro Paese” e “del mondo”. Nella presentazione Trump ha fatto riferimento alle grandi navi da guerra che hanno operato durante la Seconda guerra mondiale, come la USS Missouri, sottolineando che saranno costruite negli Stati Uniti. Saranno dotate di armi convenzionali, come cannoni, e di nuove tecnologie, come laser, missili ipersonici e missili in grado di trasportare armi nucleari.

L’annuncio ha fatto seguito all’approvazione da parte del Congresso di una legge sulla difesa che prevede un bilancio annuale di oltre 900 miliardi di dollari.

I democratici accusano Donald Trump di trattare la sua presidenza come se fosse una monarchia, con la ridenominazione di edifici pubblici in suo onore, l’esposizione dei suoi ritratti alla Casa Bianca e la sua intenzione di coniare una moneta commemorativa da 1 dollaro che lo ritragga.