Maria Zakharova: “La Russia è pronta a formalizzare un documento di non aggressione con i paesi Nato”

AgenPress. Un documento scritto con cui la Russia confermerà l’assenza di intenzioni di attaccare i paesi della NATO può essere oggetto di negoziati, ha dichiarato durante un briefing la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

“La Russia è pronta a formalizzare gli impegni corrispondenti sotto forma di un documento scritto e giuridicamente vincolante. La sua forma specifica potrà essere determinata durante i negoziati, ma dovrà trattarsi di un atto giuridico internazionale a tutti gli effetti”, ha affermato Maria Zakharova.

“La Russia resta aperta a colloqui seri, a un dialogo serio su questa base pragmatica ed equa, rispetto alla maggior parte dei paesi occidentali che hanno optato per un’escalation militare-politica ed economica che si sta trasformando e si è trasformata in pressione”, ha sottolineato la portavoce del Ministero degli Esteri russo.

 

