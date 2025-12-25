AgenPress. Un documento scritto con cui la Russia confermerà l’assenza di intenzioni di attaccare i paesi della NATO può essere oggetto di negoziati, ha dichiarato durante un briefing la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

“La Russia è pronta a formalizzare gli impegni corrispondenti sotto forma di un documento scritto e giuridicamente vincolante. La sua forma specifica potrà essere determinata durante i negoziati, ma dovrà trattarsi di un atto giuridico internazionale a tutti gli effetti”, ha affermato Maria Zakharova.

“La Russia resta aperta a colloqui seri, a un dialogo serio su questa base pragmatica ed equa, rispetto alla maggior parte dei paesi occidentali che hanno optato per un’escalation militare-politica ed economica che si sta trasformando e si è trasformata in pressione”, ha sottolineato la portavoce del Ministero degli Esteri russo.