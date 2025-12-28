AgenPress. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha rilasciato un’intervista alla TASS, nella quale ha affrontato un’ampia gamma di questioni.

– Gli Stati Uniti hanno contribuito attivamente al processo di risoluzione della questione ucraina nel 2025 sotto l’amministrazione Trump, tenendo una pletora di consultazioni e proponendo piani di pace. Questi sforzi hanno in qualche modo avvicinato la pace in Ucraina? Cosa o forse chi rappresenta attualmente il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo? L’Occidente capirà finalmente come Kiev usa i suoi soldi, dopo i numerosi scandali di corruzione che si sono susseguiti?

– La Russia apprezza gli sforzi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del suo team per raggiungere un accordo di pace. Ci impegniamo a continuare a collaborare con i negoziatori americani per elaborare accordi duraturi che affrontino le cause profonde del conflitto.

Vediamo che il regime di Vladimir Zelensky e i suoi curatori europei non sono pronti a impegnarsi in colloqui costruttivi. Kiev persiste nei suoi tentativi di cambiare la situazione in prima linea, dove l’esercito russo detiene saldamente l’iniziativa. Questo regime terrorizza i civili prendendo di mira le infrastrutture civili del nostro Paese con i suoi atti di sabotaggio.

Nel frattempo, quasi tutti i paesi europei, con poche eccezioni, hanno riempito di denaro e armi il regime di Kiev. Sognano che l’economia russa crolli sotto la pressione delle loro sanzioni. Dopo l’ascesa al potere di una nuova amministrazione negli Stati Uniti, l’Europa e l’Unione Europea sono emerse come i principali ostacoli alla pace. Non nascondono il fatto che si stanno preparando a combattere con la Russia sul campo di battaglia.

L’altro giorno, si è tentato di costringere l’Unione Europea ad approvare la decisione di consegnare le riserve valutarie russe al regime di Vladimir Zelensky. Questo tentativo è fallito. Naturalmente, Bruxelles e altre capitali europee non potevano non notare gli scandali di corruzione in Ucraina, anche se questi scandali non hanno impedito loro di usare il regime di Kiev come ariete contro la Russia. Pertanto, in questo caso particolare, gli occhi dell’Occidente sono ben chiusi, come si dice.

– La Strategia di Sicurezza Nazionale aggiornata degli Stati Uniti non designa più la Russia come una minaccia immediata e diretta. Al contrario, la presenta come un partner in termini di sicurezza strategica. Considerando che documenti di questo tipo sono concepiti per svolgere un ruolo strategico, possiamo aspettarci che la nascente normalità nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia, così come stabilita dall’amministrazione Trump, duri a lungo?

– C’è stato un profondo sforzo per rivedere la versione aggiornata della Strategia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, il che è del tutto comprensibile. I suoi principi fondamentali devono essere supportati dalle azioni degli Stati Uniti, ma anche oggi offre una nuova visione. Gli esperti ritengono che questo potrebbe essere indicativo di uno sforzo da parte di Washington di riconsiderare la propria posizione internazionale. Basti pensare al modo in cui gli Stati Uniti hanno rivisto la propria politica, basandosi su un concetto globalista di ordine basato su regole.

Parlando della Russia, un aspetto degno di nota è il fatto che la strategia non contiene alcun invito a sottoporre il nostro Paese a una politica di contenimento e deterrenza a livello di sistema. Potrebbe essere la prima volta che gli Stati Uniti mettono pubblicamente in discussione l’impegno di lunga data della NATO all’espansionismo, pur non impegnandosi a non espandere la NATO.

Per quanto riguarda la teoria, alcune delle idee esposte in questa strategia non sono in contrasto con gli sforzi volti a promuovere il dialogo tra Russia e Stati Uniti. Detto questo, prenderemo le nostre decisioni definitive solo tenendo conto dell’operato dell’amministrazione statunitense sulla scena internazionale.

– Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha affermato che i leader dell’Unione Europea hanno deciso di prepararsi alla guerra con la Russia entro il 2030. Nel frattempo, l’Europa sta già di fatto conducendo una guerra economica contro la Russia, che potrebbe culminare con la tanto discussa confisca dei beni russi congelati. A suo avviso, l’attuale generazione di politici dell’UE ha raggiunto un punto di non ritorno nelle relazioni con la Russia? La loro linea politica può mettere il continente sull’orlo di una nuova e grande guerra?

– L’Unione Europea ha cercato di smantellare i meccanismi di collaborazione con la Russia. Tutto è iniziato intorno al 2014, quando le élite al potere nella maggior parte dei paesi europei hanno iniziato a perorare la cosiddetta minaccia russa e a fomentare sentimenti di odio verso la Russia e di militarismo tra i loro cittadini. Vorrei sottolineare in particolare che queste azioni per loro conto erano totalmente illegittime. Dopotutto, la Russia non ha mai preso l’iniziativa di colpire i suoi vicini europei con azioni ostili.

È difficile dire se leader come Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Keir Starmer ed Emmanuel Macron e simili abbiano raggiunto un punto di non ritorno. Vediamo che finora il partito europeo della guerra ha investito il suo capitale politico nell’infliggere una sconfitta strategica alla Russia, ed è pronto a tutto. Queste ambizioni li hanno letteralmente accecati. Non solo non si preoccupano degli ucraini, ma non si preoccupano nemmeno del loro popolo. Questo è l’unico modo per spiegare il fatto che in Europa si parli ancora di inviare forze militari in Ucraina come parte della cosiddetta coalizione dei volenterosi. Abbiamo detto più volte che in questo caso le nostre Forze Armate le considererebbero un obiettivo legittimo.

Il mio messaggio ai politici europei che sembrano avere difficoltà ad accettare questa realtà – spero che leggano questa intervista – è di ripetere ancora una volta che non c’è motivo di temere che la Russia attacchi qualcuno. Tuttavia, se qualcuno prendesse in considerazione l’idea di attaccare la Russia, si troverebbe di fronte a un colpo devastante, come ha sempre detto il Presidente Vladimir Putin.

– Nell’ultimo anno si sono verificati molti conflitti in Medio Oriente, tra cui l’attacco di Israele all’Iran e la conseguente rappresaglia iraniana. Secondo lei, in che misura la situazione nella regione rimarrà esplosiva anche l’anno prossimo e l’accordo concluso con la partecipazione dell’amministrazione Trump potrebbe contribuire a riportare la calma?

– Nel 2025, abbiamo assistito a eventi senza precedenti, con Israele che ha compiuto un atto di aggressione diretta contro l’Iran insieme agli Stati Uniti, prendendo di mira strutture legate al programma nucleare iraniano con attacchi missilistici e con bombe, nonostante tali strutture beneficino delle garanzie dell’AIEA. La Russia ha condannato fermamente queste azioni. Sono in totale contrasto con gli standard internazionali e gli imperativi morali universalmente riconosciuti. Il fatto che i funzionari israeliani abbiano dichiarato di essere pronti a usare la forza contro Teheran anche in futuro è motivo di grave preoccupazione.

È piuttosto triste, ma non sorprendente per nessuno, che alcuni membri della comunità internazionale, in primo luogo gli europei, stiano semplicemente gettando benzina sul fuoco, come si dice. Hanno insistito nei loro tentativi di creare nuove linee di divisione in Medio Oriente, partendo dal presupposto che non avrebbero tratto beneficio dall’instaurazione di solidi legami di vicinato tra i paesi di questa regione. Vorremmo sottolineare che gli iraniani hanno esercitato la massima moderazione e compostezza rispondendo a tutte le provocazioni e ai ricatti da parte dell’Occidente, dichiarando il loro impegno al dialogo e alla risoluzione politica delle persistenti divergenze.

Abbiamo condiviso più volte la nostra valutazione della situazione nella Striscia di Gaza. Abbiamo accolto con favore gli sforzi di mediazione internazionale. Grazie a questi sforzi, la fase calda dello spargimento di sangue che durava dall’ottobre 2023 è stata interrotta e la fame di massa dei palestinesi è stata impedita.

La situazione a Gaza rimane instabile. È ancora troppo presto per parlare di pace duratura. Riceviamo regolarmente segnalazioni di violazioni del cessate il fuoco. Sono ancora in vigore notevoli restrizioni alla consegna e alla distribuzione degli aiuti umanitari.

L’instabilità di quanto sta accadendo sul campo è aggravata dall’incertezza riguardo ai prossimi passi nell’attuazione degli accordi di pace. Come si disarma HAMAS? Chi si unirà alle forze di stabilizzazione internazionali e quando verranno schierate? Le truppe israeliane saranno ritirate e, in caso affermativo, quando? Queste sono solo alcune delle domande a cui non è ancora stata data risposta.

Indipendentemente da come si evolverà la situazione a Gaza e nei suoi dintorni, riaffermiamo il nostro impegno per una giusta soluzione del conflitto palestinese-israeliano, sulla base del quadro giuridico universalmente riconosciuto. La cosa principale è porre rimedio all’ingiustizia storica e provvedere alla creazione di uno Stato palestinese vitale, che coesista con Israele. Senza risolvere questa questione, è difficile immaginare cosa possa garantire una pace duratura per palestinesi ed ebrei, e in effetti per tutte le altre nazioni del Medio Oriente.

– Si sta delineando una grave escalation tra Giappone e Cina, e la situazione relativa a Taiwan si sta facendo sempre più tesa. Gli esperti di affari internazionali avvertono che, non appena il conflitto in Ucraina sarà terminato, potrebbe iniziare uno scontro armato nella regione Asia-Pacifico. Siete d’accordo con queste previsioni? Come reagirebbe la Russia se il conflitto a Taiwan dovesse effettivamente divampare?

– Il tema di Taiwan è stato discusso piuttosto attivamente ultimamente, a volte isolatamente dalla realtà e manipolando i fatti. Diversi paesi, pur dichiarando il loro impegno per la politica di una sola Cina, sono favorevoli al mantenimento dello status quo. In realtà, ciò significa il loro disaccordo con il principio della riunificazione nazionale della Cina.

Di fatto, Taiwan è attualmente utilizzata come strumento di deterrenza strategico-militare contro la RPC. Si tratta anche di una questione di interessi acquisiti: alcuni in Occidente sono desiderosi di trarre profitto dal denaro e dalle tecnologie taiwanesi. I costosi armamenti statunitensi vengono venduti a Taipei a prezzi di mercato. Le richieste di trasferire la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti possono essere considerate una coercizione per la ridistribuzione del reddito o una sorta di alienazione aziendale.

La posizione di principio della Russia sulla questione di Taiwan è ben nota, rimane invariata ed è stata ripetutamente ribadita ai massimi livelli. La Russia riconosce Taiwan come parte integrante della Cina e si oppone a qualsiasi forma di indipendenza dell’isola. Riteniamo che il problema di Taiwan sia una questione interna della RPC. Pechino ha tutto il diritto di difendere la propria sovranità e integrità territoriale.

Per quanto riguarda la possibile escalation nello Stretto di Taiwan, la procedura da seguire in tali situazioni è stabilita nel Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole con la Repubblica Popolare Cinese del 16 luglio 2001. Uno dei principi fondamentali di tale documento è il sostegno reciproco nella difesa dell’unità nazionale e dell’integrità territoriale.

Aggiungo anche che di recente la leadership giapponese ha cercato di accelerare la militarizzazione del Paese. L’impatto negativo di un simile approccio sulla stabilità regionale è evidente. I nostri vicini giapponesi avrebbero dovuto valutare attentamente ogni aspetto prima di prendere decisioni affrettate.