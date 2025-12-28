AgenPress. Volodymyr Zelensky incontrerà oggi Donald Trump in Florida per sostenere la causa dell’Ucraina e cercare di convincere il presidente degli Stati Uniti ad accettare l’ultima versione del piano di pace volto a porre fine alla guerra con la Russia che infuria da quasi quattro anni.

Il presidente ucraino, giunto negli Stati Uniti con le sue ultime proposte sulla difficile questione territoriale, non avrà “nulla finché non le approverò“, ha dichiarato venerdì il presidente statunitense. Donald Trump ha tuttavia affermato: “Penso che andrà bene con lui”.

Zelensky ieri, durante una tappa in Canada, ha espresso la speranza che l’incontro sarà “molto costruttivo” e in precedenza ha parlato con i suoi partner europei che gli hanno assicurato il loro “pieno sostegno”. In Canada, Zelensky, ha ottenuto nuovi aiuti finanziamenti per 2,5 miliardi di dollari canadesi (1,5 miliardi di euro).

Donald Trump riceverà Volodymyr Zelensky alle 13:00 ora locale a Mar-a-Lago.

Questa residenza privata di Palm Beach, Trump sta trascorrendo le vacanze, è diventata una sorta di dependance della Casa Bianca. Lunedì dovrebbe anche accogliere il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Tutto il mondo sta arrivando“, ha detto soddisfatto.

Il vertice in Florida segue la presentazione da parte del presidente ucraino di una nuova versione del piano statunitense, che mira a porre fine alla guerra ed è stato modificato dopo i colloqui con l’Ucraina, con grande disappunto di Mosca.

Dopo una prima versione che accettava molte delle richieste russe, il Cremlino ritiene che con questa recente versione Kiev stia cercando di “silurare” i negoziati.

Donald Trump non nasconde la sua irritazione per il prolungamento dei negoziati. “È molto deluso da entrambi gli schieramenti“, ha dichiarato la sua portavoce Caroline Levitt l’11 dicembre. Il 19 dicembre, il presidente degli Stati Uniti aveva fatto pressione sull’Ucraina affinché “si muovesse”.

In un’intervista all’agenzia di stampa Tass trasmessa questa mattina, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che “l’Unione europea è diventata il principale ostacolo alla pace“.