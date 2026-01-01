Mattarella, Fapi: “Indica la strada da seguire nell’ottantesimo anno della Repubblica”

AgenPress. “Il Presidente della Repubblica ha indicato alla Nazione la strada da seguire nel nuovo anno: la difesa della libertà e la costruzione della pace, fondate sul dialogo, come presupposto indispensabile per una crescita economica e sociale equa e duratura.

Nel ricorrere degli ottant’anni della Repubblica, il nuovo anno si apre nel segno di una memoria profonda e condivisa e di ambizioni moderne da coltivare. Riforma agraria e piano casa restano ancora oggi stelle polari dell’azione pubblica, richiami concreti a un’idea di sviluppo capace di coniugare giustizia sociale, dignità e coesione.

Il lavoro e lo sviluppo rappresentano il cuore di questa prospettiva, insieme alla tutela delle libertà sindacali e alla sicurezza nel mondo del lavoro, valori irrinunciabili di una democrazia matura. In Europa e nel mondo, l’Italia è chiamata a mantenere alto il proprio ruolo, nel solco dei principi costituzionali e del contributo di pace, civiltà e progresso che da sempre la contraddistinguono”.

Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, commentando il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.